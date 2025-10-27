Carolina Arbeláez denunciará funcionarios que habrían participado en política con consulta del Pacto

La representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, anunció que denunciará ante la Procuraduría los casos en los que, según ella, algunos funcionarios habrían participado en política durante la consulta del Pacto Histórico, realizada este domingo 26 de octubre, en la cual fue elegido el senador Iván Cepeda como candidato presidencial de ese sector.

"Preocupa mucho lo que estamos viendo hoy en el país, y es el abuso del poder por parte de funcionarios públicos que están haciendo política abierta y descaradamente", señaló Arbeláez.

En el mismo sentido, hizo referencia a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien publicó un trino en sus redes sociales haciendo alusión a la consulta.

Imagen capturada durante visita presidencial. Directora del ICBF Astrid Cáceres en Bucaramanga

"Para las señoras del café que decían que no hay que salir el domingo sino a su club o a su plan de amigas, acá las mujeres del país que salen todos los días a trabajar y el domingo a decidir", escribió la directora del ICBF.



Arbeláez se refirió al caso asegurando que Cáceres parecía una "activista más del petrismo".

"Los colombianos les pagamos el salario para que trabajen, para que resuelvan los problemas del país, no para que usen su cargo en favor de una campaña. Hoy vemos cómo, con recursos públicos, movilizan a la gente, contratan buses, entregan refrigerios y derrochan recursos públicos para contratar tarimas; usan contratistas para hacer proselitismo. Esto viola la ley y la Constitución, y no lo podemos permitir. La Procuraduría tiene que actuar con firmeza, abrir investigaciones y sancionar a esos funcionarios activistas", afirmó la congresista.