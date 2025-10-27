En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Carolina Arbeláez denunciará funcionarios que habrían participado en política con consulta del Pacto

Carolina Arbeláez denunciará funcionarios que habrían participado en política con consulta del Pacto

La representante a la Cámara por Cambio Radical se refirió al caso de la directora del ICBF, Astrid Cáceres.

Carolina Arbeláez
Carolina Arbeláez
Foyo: X @kroarbelaez
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

La representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, anunció que denunciará ante la Procuraduría los casos en los que, según ella, algunos funcionarios habrían participado en política durante la consulta del Pacto Histórico, realizada este domingo 26 de octubre, en la cual fue elegido el senador Iván Cepeda como candidato presidencial de ese sector.

"Preocupa mucho lo que estamos viendo hoy en el país, y es el abuso del poder por parte de funcionarios públicos que están haciendo política abierta y descaradamente", señaló Arbeláez.

En el mismo sentido, hizo referencia a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien publicó un trino en sus redes sociales haciendo alusión a la consulta.

Directora del ICBF Astrid Cáceres en Bucaramanga .jpg
Imagen capturada durante visita presidencial. Directora del ICBF Astrid Cáceres en Bucaramanga

"Para las señoras del café que decían que no hay que salir el domingo sino a su club o a su plan de amigas, acá las mujeres del país que salen todos los días a trabajar y el domingo a decidir", escribió la directora del ICBF.

Arbeláez se refirió al caso asegurando que Cáceres parecía una "activista más del petrismo".

"Los colombianos les pagamos el salario para que trabajen, para que resuelvan los problemas del país, no para que usen su cargo en favor de una campaña. Hoy vemos cómo, con recursos públicos, movilizan a la gente, contratan buses, entregan refrigerios y derrochan recursos públicos para contratar tarimas; usan contratistas para hacer proselitismo. Esto viola la ley y la Constitución, y no lo podemos permitir. La Procuraduría tiene que actuar con firmeza, abrir investigaciones y sancionar a esos funcionarios activistas", afirmó la congresista.

También le puede interesar

  1. Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio
    Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio
    Foto: AFP / @GloriaFlorezSI
    Política

    Iván Cepeda gana la consulta y es el candidato presidencial del Pacto Histórico

  2. Reacciones a elección de Iván Cepeda.
    Reacciones a elección de Iván Cepeda.
    Foto: EFE / AFP
    Política

    Así reacciona Colombia al conocer que Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico

  3. Iván Cepeda.jpg
    Iván Cepeda //
    Foto: AFP
    Política

    Iván Cepeda promete una “revolución ética” tras su triunfo en la consulta del Pacto Histórico

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones en Colombia 2026

Pacto Histórico

Publicidad

Publicidad

Publicidad