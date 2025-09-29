Carolina Corcho descarta unirse con Iván Cepeda, pero aclara que recibirá su apoyo si él renuncia

La precandidata presidencial del Pacto Histórico, Carolina Corcho, descartó de manera tajante una eventual unión con el senador Iván Cepeda en la consulta interna del movimiento, prevista para el próximo 26 de octubre. No obstante, dejó claro que recibiría su apoyo si Cepeda renuncia a su aspiración, en el marco de un proceso que, según ella, debe estar definido únicamente por la ciudadanía.

En entrevista con Mañanas Blu, Corcho recalcó que el Pacto Histórico tiene un acuerdo político ratificado el 19 de julio, en el que se determinó que la candidatura única será escogida a través de una consulta abierta.

“Es la ciudadanía en la urna quien define la candidatura única”, afirmó la dirigente política, subrayando que no contempla alianzas por fuera de este mecanismo.



La apuesta por la consulta abierta

Carolina Corcho recordó que el camino hacia la consulta popular no fue sencillo. Explicó que, junto con otros precandidatos, tuvieron que interponer acciones legales para garantizar la participación democrática dentro del Pacto Histórico.

“Hasta la semana pasada no existía el pacto histórico. La consulta estaba dinamitada. Gracias a una tutela que interpusimos con Gustavo Bolívar y a medidas cautelares del Tribunal Superior de Bogotá hoy tenemos un proceso democrático”, enfatizó.



La médica y exministra de Salud señaló que su precandidatura no responde a un cálculo individual, sino a un proceso de construcción política que ha venido desarrollando con organizaciones sociales y ciudadanas en todo el país.

Son más de 100 organizaciones las que postularon mi nombre como precandidata presidencial, tras dos años de trabajo en los territorios con clases medias, campesinos, médicos e intelectuales subrayó.

El rol de Iván Cepeda y el respaldo de Gustavo Bolívar

Ante la propuesta de Gustavo Bolívar, quien advirtió que si Corcho y Cepeda no se unían el exalcalde Daniel Quintero podría imponerse en la consulta, Corcho fue enfática:

“Voy a la consulta popular, que la ciudadanía defina. Si Iván Cepeda, a quien respeto y considero un hombre honorable, decide apoyarme, esas ya son sus decisiones”.

La dirigente aseguró que no se trata de excluir a nadie, sino de respetar las reglas pactadas. En ese sentido, reiteró que está dispuesta a recibir el respaldo de Cepeda si este se baja de la contienda, tal como ya lo hizo Bolívar. Corcho aprovechó el espacio para destacar la importancia de que Colombia dé el paso hacia una presidencia femenina progresista.

“El progresismo y Colombia merecen una primera mujer presidenta. Creo que tengo las condiciones y he trabajado a profundidad. Es el momento de dar un paso adelante”, sostuvo.

Con esta afirmación, la precandidata reforzó su mensaje de cambio político, alineado con la continuidad del proyecto del presidente Gustavo Petro, pero con un sello propio: mayor participación ciudadana y un liderazgo femenino en la conducción del país.

Reglas claras frente a Daniel Quintero

Respecto al escenario en que Daniel Quintero gane la consulta, Corcho manifestó que está comprometida con acatar los resultados, aunque dejó en claro que no lo ve como un riesgo real.

Son reglas de juego claras: quien gana se le carga la maleta, quien pierde carga la maleta. Pero insisto, no veo ganando a Daniel Quintero. Espero ganar yo, esa es la aspiración que tengo expresó.

Además, cuestionó que mientras en el Pacto Histórico se promueve la participación ciudadana, otros partidos continúan definiendo candidaturas mediante acuerdos cerrados. “Mientras que el pacto histórico está avanzando en dar participación a la ciudadanía, en otros partidos del régimen se reúnen en conciliábulos bajo mecanismos antidemocráticos. Nosotros somos la refundación de la política”, declaró.