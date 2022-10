Colombia sabe que siempre he hecho campaña contra Petro: santandereana que aspira al Senado de EEUU

La republicana María Elvira Salazar y la colombiana demócrata Annette Taddeo se enfrentan por el escaño del Distrito 27 para el Senado de Estados Unidos . Las elecciones serán el próximo 8 de noviembre y la contienda es catalogada como una de las más reñidas de EEUU.

"Soy la primera colombiana, con mucho orgullo en representarlos. Soy una demócrata que une a la comunidad, pues también recibí apoyo de republicanos e independientes", señaló.

Publicidad

Vamos a hacer historia, como lo hice en 2017, cuando nadie esperaba que fuéramos a ganar. No recibí mucho apoyo en ese entonces, pero lo logramos. Ahí se gastaron 10 millones de dólares atacándome, tratándome de comunista, terrorista y demás”, indicó.

La oriunda de Barrancabermeja, Santander, mencionó las mentiras de las que ha sido objeto por parte de sus contradictores y mencionó los ataques de María Elvira Salazar, su competencia en la contienda electoral.

“Soy amiga de Álvaro Uribe, siempre lo he sido y creo que necesitamos trabajar todos juntos. Soy amiga también de Iván Duque, por eso me extraña que María Elvira Salazar me diga que soy petrista y neomarxista. Es una ofensa para para los colombianos, porque muchos de nosotros tuvimos que huir fue por eso…María Elvira Salazar lleva dos años ahí y no ha hecho nada. Ni los propios republicanos la respetan", resaltó.

La mujer nacida en Santander, en 2014 fue compañera de fórmula de Charlie Crist cuando este se postuló a la gobernación del estado perdiendo contra Rick Scott y resaltó la demora que se tiene para que la segunda colonia más grande de Miami no tenga representación grande en la política. Además, habló de la estigmatización de los colombianos hace varias décadas.

Publicidad

"Lo que hemos sufrido para venir acá en los años 80, cuando muchos nos venimos, porque nos miraban raro, pensaban que nuestras cosas eran compradas con dinero del narcotráfico, nos afectó. Pero ahora estamos sacando la cabeza", dijo.

La colombiana mencionó una campaña sucia por parte de sus opositores, en donde la señalan de marxista, comunista y le dicen hasta petrista.

Publicidad

"Me siento insultada si me dicen petrista porque la comunidad colombiana sabe bien que he hecho campaña en contra de Petro, él no es santo de mi devoción. Acepto que Colombia lo eligió a él, así como acepté cuando Donald Trump ganó", resaltó.

Taddeo en 2018, fue elegida como senadora por el estado de la Florida, convirtiéndose en la primera mujer latina en conseguir este cargo. Ahora, es pieza fundamental actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Florida.

El pasado lunes 18 de octubre realizó todo el procedimiento legal para competir por la Gobernación y con un video hizo oficial su postulación con un homenaje a su padre, a su familia y sus orígenes latinos y por supuesto colombianos.