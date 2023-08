Con firmas, ciudadanos piden a Comisión de Acusaciones iniciar juicio político contra Petro

Este lunes, 14 de agosto, ante la Comisión de Acusaciones fueron radicadas dos denuncias contra el presidente Gustavo Petro por el escándalo de presuntos dineros irregulares en su campaña presidencial. Y este martes un grupo de siete personas denominado 'Foro Colombia Libre', a través de firmas, piden que se adelante el juicio político.

Es la segunda denuncia de 'Foro Colombia' contra el presidente Gustavo Petro, pues en el mes de mayo ya había hecho una a raíz por los chats que reveló Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, y su exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, sobre presuntos dineros irregulares en la campaña presidencial.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

"Hemos venido a radicar 7.200 firmas para exigir a la Comisión de Acusaciones que comience el juicio político, denunciada radicada con José Manuel Abuchaibe desde el mes de mayo", dijo Ana María Medina, miembro del Foro Colombia.

"Hasta la fecha no se sabe si se ha abierto investigaciones. No se sabe quiénes son los investigadores, todo lo tienen reservado cuando la ley 5 del 92 dice que estas indagaciones y deliberaciones deben ser públicas. Aquí no hay porque tener reservas sobre lo que está sucediendo con Gustavo Petro", explicó José Manuel Abuchaibe.

Son más de diez denuncias que se han radicado en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro a raíz de los recientes escándalos.

Publicidad

Vea también