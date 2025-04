Congresistas rechazan presunto hostigamiento a fundación protectora de animales en Boyacá

La senadora Andrea Padilla y otros animalistas se pronunciaron para respaldar a Vivian Nieto, fundadora de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, ubicada en Boyacá, quien ha denunciado ser víctima de hostigamientos y amenazas constantes.

La situación ha generado alarma entre defensores de los derechos animales y ciudadanos que conocen la labor que realiza la fundación desde hace varios años.



¿Quién la amenaza?

Nieto, quien lidera el refugio que ha salvado la vida de decenas de animales abandonados y maltratados, asegura que el acoso proviene, presuntamente, de una mujer que se hace pasar por abogada y que incluso la ha llegado a lastimar físicamente.

La fundadora añade que ha recibido amenazas que hacen temer por su vida y por la integridad de los animales que cuida.



Fundación atentió al perrito Ángel

La historia de la fundación Mi Mejor Amigo, es reconocida especialmente por su vínculo con Ángel, un perro que fue brutalmente torturado en el municipio de Saboyá, Boyacá. El caso conmovió al país y dio origen a la llamada Ley Ángel, una normativa que busca endurecer las sanciones contra el maltrato animal en Colombia. Ángel fue rescatado y tratado durante años por Vivian y su equipo, quienes lograron darle una vida digna y amorosa hasta su fallecimiento hace pocos meses.

“Cuando pasó lo del caso del Ángel nosotros hicimos la denuncia contra su agresor y esta señora que me ha estado amenazando salió a decir que era su abogada (…) ella tiene más de 300 procesos en la Fiscalía; yo la he denunciado por amenazas y lesiones personales. En una ocasión me abordó y me atacó en la cara”, dijo Nieto, quien también mencionóque a raíz de esta situación le ha tocado cambiar varias veces de residencia por el temor de que puedan ocurrir más ataques.

“Es muy preocupante esta denuncia porque Vivian ha sido una mujer consagrada en la lucha y la defensa por los animales y hoy está siendo victima de una persecución”, dijo la senadora Padilla.

Además, hizo énfasis en que, a pesar de las denuncias que se han puesto en la Fiscalía, aún no se han logrado soluciones.

"Ya hay varios procesos, ella teme por su vida porque dice que esta señora además ha sido vista cerca del refugio donde viven más de 200 animales y se teme también por la integridad de ellos”, aseguró.