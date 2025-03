Duque y Barbosa abandonan recinto cuando inició discurso de Petro: el presidente reaccionó en X

Un incómodo momento se vivió durante la ceremonia de entrega del reconocimiento al Empresario del Año 2024, celebrada en el Club Nogal de Bogotá. El expresidenteIván Duque y el exfiscal Francisco Barbosa abandonaron el recinto justo cuando el presidente Gustavo Petro comenzaba su discurso, un gesto que no pasó desapercibido y que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

El evento, organizado por la reconocida institución Ardila Lulle, premió a Jaime Gilinski, presidente del Grupo Nutresa, por su destacado liderazgo en la consolidación de uno de los conglomerados económicos más importantes de Colombia. Durante su intervención, Petro abordó temas clave como la necesidad de diversificar las relaciones económicas del país, señalando que "el mundo ya no es solo el norte; debemos mirar hacia el este, el oeste, el sur y el norte. Colombia es el corazón del mundo".

Presidente Petro entrega premio Empresario del año a Jaime Gilinsky Presidencia

Sin embargo, el momento más comentado de la noche ocurrió cuando Duque y Barbosa decidieron retirarse del salón al inicio del discurso presidencial. Las cámaras captaron el instante en el que ambos abandonaban el recinto, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Aunque Petro no reaccionó en el acto y continuó con su intervención, horas después respondió en su cuenta de X (antes Twitter), escribiendo: "No me di cuenta", junto a un video que mostraba la salida de Barbosa.

Publicidad

Este incidente ha generado opiniones divididas. Por un lado, algunos sectores criticaron la actitud de Duque y Barbosa, calificándola como una falta de respeto hacia el presidente y el evento en general. Por otro lado, hay quienes defienden su derecho a retirarse de un acto público, argumentando que se trata de una decisión personal.

Petro propone un nuevo modelo de desarrollo: “Necesitamos una industria que mire al mundo”

En su discurso durante la ceremonia de entrega del premio al Empresario del Año, organizado por el diario La República, el presidente Gustavo Petro expuso las bases de su visión para un nuevo modelo de desarrollo en Colombia.

Necesitamos una industria que mire al mundo hoy. El mundo ya no es el norte, el norte puede fallar. Como hasta ahora había sido nuestro lugar más seguro, entonces tenemos que mirar hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur afirmó Petro

Petro señaló que su gobierno busca transitar hacia un modelo que genere riqueza “sin salirse del capital”, pero que supere la dependencia de la extracción de recursos naturales. “Lo que hemos propuesto es salir de un modelo de desarrollo y proponer otro, que sea articulable a los cambios del mundo. ¿Salir de qué? De vivir de la extracción, eso es lo que hemos dicho”, explicó.

Publicidad

El presidente destacó tres pilares fundamentales para esta transformación: la agricultura, la industria y el turismo. Según Petro, estos sectores ya están mostrando resultados positivos. Citando datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), resaltó que la agricultura creció un 8,1 % en el último año, mientras que el turismo aumentó un 8,5 %, atrayendo a 6,8 millones de visitantes y generando más de 10 mil millones de dólares en divisas.