“El Gobierno quiere un Senado sumiso y eso no va a suceder”: Nadia Blel

La presidenta de la Comisión Séptima del Senado y del Partido Conservador, Nadia Blel Scaff, rechazó los ataques a los que ha sido sometida junto con los otros siete senadores que suscribieron la ponencia de archivo de la reforma laboral (Miguel Ángel Pinto, Esperanza Andrade, Berenice Bedoya, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo) y que será discutida y votada este martes 18 de marzo.

“Desde hace una semana hemos sido objeto de ataques, calumnias y amenazas por parte del Gobierno nacional. Para ello han utilizado todos los recursos del Estado, la televisión nacional, las emisoras, las redes sociales, institucionales y personales, todo con el fin de atacar una rama del poder público que actúa dentro de sus competencias de manera libre e informada”, señaló la senadora Blel.

La congresista criticó el hostigamiento de sectores del Gobierno en contra de las familias de los senadores opositores y pidió a las autoridades garantizar su seguridad.

“Nosotros solo tenemos para defendernos la Constitución, la ley, los tratados internacionales y los argumentos técnicos que sirvieron como base para tomar esta decisión”, añadió la presidenta de la Comisión Séptima del Senado.

La senadora también criticó las presiones indebidas del Gobierno para buscar cambiar la decisión mayoritaria de archivar el proyecto bajo la excusa de que los congresistas no están con los trabajadores y que no conocen realmente la reforma.

“El Gobierno no oye argumentos, solo se escucha a sí mismo. El Gobierno no respeta la democracia, no respeta la separación de poderes, no respeta la institucionalidad y no respeta al Congreso de la República. El Gobierno quiere un Senado sumiso y eso no va a suceder. El Senado, a pesar de las amenazas, sabrá cumplir con su deber”.

Blel aseguró que trabajarán sin problemas en la comisión este martes y que van a responder a la responsabilidad que más de 22 millones de colombianos confiaron con su voto, por lo que el debate de la reforma se hará con todas las garantías para todos los sectores que integran el legislativo.