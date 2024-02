“Erráticas e inconvenientes”: presidente del Senado frente a políticas del Gobierno Petro

Luego de un diálogo informal con periodistas de diversos medios de comunicación, el presidente del Congreso, el senador verde Iván Name, presentó sus consideraciones frente a los retos del segundo semestre del año legislativo y la coyuntura actual de tensiones entre el legislativo, la Casa de Nariño y las Cortes.

“Muy inconveniente la convocatoria a las calles presionando frente a lo que debe suceder dentro del Capitolio o de las decisiones que deben darse dentro del Poder Judicial, eso genera violencia, sin que ello implique que no haya el derecho ciudadano de manifestarse (...) No se trata de hacer un pulso en las calles porque para eso estamos elegidos en el Congreso, para el trámite sereno de las leyes y las instituciones para las decisiones que deben tomarse en su interior. Cualquier día en una calle bloqueada, usted puede encontrar una guerra civil”, sostuvo el senador Name frente a los llamados a movilizaciones por parte de sectores afines al Gobierno.

Frente a las relaciones entre la Presidenciay el Capitolio, el senador Iván Name señaló que el Congreso ha sido responsable con el Gobierno aprobando iniciativas necesarias para la buena acción del Ejecutivo, tales como la reforma tributaria y el Presupuesto de 2024, pero advirtió que frente a los errores cometidos con el decreto de liquidación se debe respetar las funciones del legislativo.

“Si hay unas fallas técnicas y jurídicas en lo que fue el trámite de partidas y de aspectos del presupuesto que ahora se quieren corregir deben observarse con todo el rigor constitucional y legal para que no pasemos de un error a corregirlo con otro error de tal manera que recomendamos mucho cuidado al proceder gubernamental frente a este tema que en este momento está adelantando en los ajustes el Gobierno nacional. Vía decreto no se puede de ninguna manera suplantar o reemplazar el trámite en el Parlamento, en el Congreso”, señaló Name.

Publicidad

La mayor crítica hecha por Iván Name fue a la gestión del gabinete ministerial al que calificó como “poco dinámico y ejecutor”, por lo que pidió al presidente hacer una revisión minuciosa de su círculo cercano para evitar el fracaso de una época. “Yo creo que el presidente tiene oportunidad para que en donde se ha equivocado pueda corregir y que la ruta del país sea la reafirmación democrática e institucional. De lo que ha sido el Gobierno, las reformas son propuestas de lo que debe ser la legislación y estamos en su estudio de tal manera que no podemos descalificarlas sino tenemos que estudiarlas para decidir sobre ellas”.

Frente al futuro de la Alianza Verde en el Gobierno y la Coalición de Gobierno por cuenta de la salida del director del Icetex, Mauricio Toro, y el director del Dapre, Carlos Ramón González, Name sostuvo que siempre ha preferido que la posición del partido sea de independencia, pero que respetará la decisión que tome el Congreso de la colectividad convocado para este año.