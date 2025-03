¿Existe un bloqueo en el Congreso al Gobierno? Esto le responden al presidente

En su alocución presidencial este 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro denunció un supuesto "bloqueo" por parte del Congreso de la República al Gobierno nacional que obliga a hacer un llamado a consulta popular para que el pueblo elija si deben o no salir sus reformas sociales que, hasta ahora, no han sido aprobadas.

Ante este anuncio y denuncia del mandatario, en diálogo con Recap de Blu Radio, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Nadia Blel, aseguró que no existe ningún bloqueo, sino que se han desarrollado todos los diálogos desde el marco constitucional y como manda la ley al interior del Congreso de la República.

"Esto no es un bloqueo institucional. Las decisiones de la Comisión Séptima se caracterizan porque son el resultado de ejercicios muy serios, muy técnicos, muy responsables de cara a la ciudadanía. En el caso particular de la reforma laboral, se hicieron varias audiencias en diferentes regiones del país. Los partidos, uno de los partidos que incluso integró y respaldó esta ponencia de archivo hizo encuestas en diferentes regiones. Se hicieron mesas técnicas en las cuales también se citaron ministros del Gobierno nacional. Por lo tanto, esta no es una decisión caprichosa. Esta es una decisión responsable con el país, una decisión técnica y no una decisión política", dijo.

Dijo que las posturas de algunas personas en el Gobierno, como el caso de del ministro del Interior, Armando Benedetti, o el presidente Petro sean por medio de amenazas y no se sienten seguros pese a ser una entidad independiente, incluso, solicitando apoyo de la Policía Nacional para acompañar en los debates que se desarrollan.

"Debo decir que no es muy injusto y no puede seguir pasando que las decisiones de los congresistas se traduzca en amenazas, en descalificaciones o en llamados a la violencia por parte no solamente del Ejecutivo, sino a veces de mi de otros colegas. En el momento en que el presidente de la República decida presentar esa solicitud. Seguramente el Senado de la República le dará trámite, como ordena la Constitución Nacional. Y ahí los senadores, pues tendremos la oportunidad de evaluar esa justificación y de votar con total autonomía y libertad, como lo hemos hecho en esta decisión, pero sobre todo pensando en el futuro de los colombianos y en el bienestar de nuestro país", puntualizó.

¿Por qué no han avanzado entonces las reformas?

Aseguró que por parte de la reforma laboral lo que sucede es que esta "no genera nuevos empleos" y tampoco "combate el comercio informal". Pese a los llamados del Banco de la República de que se podrían perder más de 500.000 empleos, no se ha hecho ajuste a la propuesta por el Gobierno nacional y esto no ha permitido que avance.

"Las más afectadas con esta reforma son las pequeñas empresas, las micro, pequeñas empresas de nuestro país, empresas pequeñitos que con tanto esfuerzo sacan adelante un negocio que le aportan al tejido empresarial en este país. Así que no vamos a seguir ante las amenazas. Aquí está en juego el futuro de Colombia y estos ocho valientes senadores que integramos esta comisión. Estamos ahí, sobre todo de cara al país para dar esa discusión que merecen los colombianos.", explicó.

Por otro lado, la reforma de la salud aún no ha llegado, pero se espera que pase de una cámara a otra en unos 15 días, llegando a finales de marzo o principios de abril. La Comisión trabajará con "responsabilidad" y apertura, escuchando a todos los actores del sector, especialmente a los pacientes. Además, se insta al Gobierno a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y tomar medidas "en favor de la salud de los colombianos".