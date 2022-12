Fueron ustedes quienes incendiaron a Colombia: Centro Democrático a Sergio Jaramillo

Desde el Centro Democrático criticaron al ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo por la opinión que entregó en El Espectador sobre la situación actual del país y en donde criticaba la “ineptitud política” del actual Gobierno con el manejo que ha dado a las negociaciones con los representantes del paro.

A través de un comunicado, la directora del partido de Gobierno, Nubia Stella Martínez, mostró su descontento con esta publicación.

“Leí con molestia y perplejidad su análisis de la grave situación que atraviesa el país”, dijo y le recordó lo sucedido en torno al plebiscito por la paz del año 2016.

“Era capital a la hora de construir consensos y no fomentar divisiones en torno del proceso de paz con las Farc, pero sobre todo después del plebiscito de 2016 cuando la mayoría de los colombianos dijimos no a lo que Juan Manuel Santos ayudado por usted y otros generadores de opinión nacionales y extranjeros organizaron y suscribieron a la medida de los intereses de las Farc ”, manifestó.

En ese mismo sentido reiteró que, aunque el presidente Juan Manuel Santos perdió ese plebiscito en ese entonces “no se plantearon ustedes entonces la disyuntiva de incluir o dividir. Burlando la voluntad popular impusieron de una forma arbitraria y truculenta el acuerdo y hasta le dieron estatura constitucional con lo cual dividieron a Colombia en forma, hasta ahora irreconciliable, no porque no exista voluntad y deseo de paz”.

Según la directora del Centro Democrático, lo que está sucediendo actualmente en el país, es una consecuencia de no respetar el resultado de ese plebiscito.

Finalmente, Martínez reiteró sus críticas al ex comisionado de paz por su opinión sobre la situación actual del país.

“Mueve al repudio y a la indignación que hayan actuado así, pero sobre todo que, tras descarrillar a Colombia, busquen ahora promover el caos para imponer sus fallidos proyectos por las vías de hecho”, dijo.