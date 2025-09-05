Publicidad

Política  / Gobierno mantiene en suspenso renuncia de tres ministros: ¿cuál es la razón?

Gobierno mantiene en suspenso renuncia de tres ministros: ¿cuál es la razón?

Todo parecía indicar que pronto saldrían estos ministros luego de la derrota en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, pero se conoció nueva información.

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; la ministra de Comercio, Diana Morales, y ministro de TIC, Julián Molina.
Foto: collage Blu Radio
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:27 p. m.

Aunque la directora del Dapre, Angie Rodríguez, pidió el miércoles las renuncias de los ministros de Comercio, Trabajo y TIC como reacción a la derrota del Gobierno en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, a esta hora aún no han sido aceptadas. La razón: el Gobierno sigue haciendo cuentas y buscando los votos que le faltaron.

Fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que, según sus cálculos, les jugaron en contra cinco votos de Comunes, siete del Pacto Histórico y cuatro del Partido de la U. El voto, por supuesto, es secreto, pero en Palacio los videos de congresistas de Comunes abrazando a Carlos Camargo estarían siendo tenidos en cuenta en el cálculo de los que votaron en contra. La senadora Sandra Ramírez fue una de ellas y, a través de su cuenta de X, dio explicaciones:

“Ofrezco disculpas a quienes se han sentido defraudados y afectados por la foto que circula en redes donde le doy un abrazo al doctor Camargo. Mi voto fue por la doctora Balanta. Hemos sido leales a este Gobierno y esto es un acto de sencillez, respeto y nobleza que ocurre en el Congreso cuando hay una elección de esta magnitud. Abracé al doctor Camargo y también a la doctora Balanta”, afirmó la senadora.

La otra traición vendría de la bancada de Gobierno. A propósito de esto, el representante a la Cámara David Racero pidió sanciones por ley de bancada y calificó a quienes cambiaron su voto de faltos de carácter y de criterio ideológico. Con estas cuentas, las renuncias del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la ministra de Comercio, Diana Morales, podrían reconsiderarse. El que sí saldría del gabinete es el ministro de TIC, Julián Molina, por los cuatro votos que, considera el Gobierno, jugaron en contra de la elección de Patricia Balanta.

Julián Molina Gómez, nuevo ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Foto: Supersubsi

