¿Hundimiento de reforma política refleja distancia entre partidos y el presidente Gustavo Petro?

Tras el hundimiento de la reforma política este jueves y la eliminación de facultades extraordinarias que se habían incluido en el Plan Nacional de Desarrollo , sectores políticos evidenciaron lo que podría ser un nuevo distanciamiento con el Gobierno nacional para conciliar las reformas sociales.

Para el senador liberal Alejandro Chacón, en el caso del hundimiento de la reforma política, no hubo una adecuada concertación con los partidos que vienen acompañando al Gobierno en la construcción de las reformas.

“Es que cuando usted acompaña a un Gobierno y vienen cambios trascendentales para la Nación, lo lógico, antes de la radicación de un proyecto que tiene el Gobierno, es que se trate de concertar, contar, saber qué es lo que se va a hacer en las reformas”, señaló.

“Acá nos enteramos (...) Es ya posterior a la radicación, entonces se está viendo como si no se acompañara. Si esto se hubiera hecho con anterioridad en todos los proyectos, seguramente tendría consensos amplios, pero el propio Gobierno no puede creer que solo es lo que él piensa y eso va a hacer muy difícil si sigue así", insistió.

Publicidad

Por otra parte, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, calificó de fracaso el hundimiento de la reforma política y expuso que, “queda en entredicho el buen manejo político del Congreso para todas estas reformas que vienen, tanto laboral como pensional y de la salud”.

"Si sigue así el Gobierno no pasará nada. Ahora bien, ¿esto es una rebelión de los partidos políticos? Pues si vemos que son reformas que atentan contra los colombianos en cualquiera de sus sectores estoy seguro que esta rebelión de los partidos seguirá en firme", añadió el senador Ramírez.

Publicidad

El representante a la Cámara Alirio Uribe, del Pacto Histórico, dijo que el Gobierno nacional ha preservado su alianza con la mayoría de las bancadas y explicó por qué el partido se apartó de la reforma política.

“Se desnaturalizó la reforma y si vamos a hacer una reforma política sin contenido, una reforma que no hace reformas, que es politiquera, pues es mejor ser francos con el país y decirles no hay ambiente para auto reformarse, para que haya democracia interna, no ambiente para que las listas sean cerradas y bloqueadas y paritarias”, recalcó.

Por su parte, el senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, instó al Gobierno a tener una mayor disposición de diálogo y concertación para impulsar esas reformas que podrían resolver los problemas estructurales del país.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: