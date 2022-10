“La prohibición no pudo frenar el consumo de marihuana en Colombia”: representante Daniel Carvalho

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Acto Legislativo que busca la regulación del marihuana de uso adulto con 105 votos a favor y 33 en contra, durante el segundo debate en el Congreso. El proyecto seguirá en el Congreso hasta que lo acepten los ocho debates que indica la Constitución.

El representante a Cámara por Antioquia Daniel Carvalho habló del proyecto de ley que busca aprobar el uso de la marihuana en adultos.

“El proyecto busca modificar el artículo 49 de la Constitución, que dice que toda sustancia psicoactiva es ilegal, entonces se haría una excepción con el cannabis. No podemos copiar y pegar el modelo de ningún país, tenemos que apropiar la realidad que hay (…) No todo tiene que quedar en manos de los privados” dijo.

Según Carvalho, Colombia debe buscar un modelo mixto ante las drogas, ya que la prohibición no ha podido frenar el consumo de marihuana en el país.

“Deberíamos caminar hacia un modelo mixto y ese debate se dará el otro año (…) Las objeciones que veo siempre son las mismas. La prohibición no ha servido para detener el consumo y el tráfico de esto”, explicó.

Carvalho, mencionó que, de aprobarse el proyecto el Estado brindará atención al consumidor en materia de salud.

“Hay gente que fuma marihuana, pero no consume otra cosa (…) En ese orden de ideas se debería prohibir el alcohol porque es la entrada a otras sustancias. Se estima que el 90 % del consumo de cannabis no es problemático. Los que consumimos no presentamos daños al hacerlo. El Estado presentará principal atención al consumidor en un sentido de salud pública. Se hará un trabajo pedagógico en torno al tema”, aclaró.

Además, Carvalho dijo que, primero se tiene que abordar la legalización de la marihuana antes de legalizar cualquier otra droga.

“Sobre la legalización de otras drogas creo que aún no estar en debate. Por ahora debemos mirar el uso del cannabis como hacen otros países en esta decisión. Para vender alimentos y otras cosas deberá tener un sello del Invima. No solo el consumidor tendrá seguridad de estar en un buen lugar, sino que tendrá un producto con buenos estándares”, recalcó.

