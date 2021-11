Nadie se había atrevido a tanto, ni siquiera Chávez: David Barguil sobre polémica propuesta de Petro

El precandidato presidencial Gustavo Petro, quien lidera las encuestas hasta el momento, dijo en entrevista con El Tiempo que si llega a ser elegido presidente de Colombia en el 2022 acabaría con todos los contratos petroleros del país.

BLU Radio buscó respuesta de los demás precandidatos. El primero en reaccionar fue David Barguil, por el partido Conservador, quien aseguró que es un suicidio. Además, menciona que el dinero que representa ese sector es necesario en la actual coyuntura, cuando la pandemia dejó a más 21 billones de colombianos en la pobreza.

“Nadie se había atrevido a tanto, ni siquiera Hugo Chávez. Esta propuesta no es nada más ni nada menos que un suicidio colectivo. Estas industrias representan alrededor 23 billones de pesos entre regalías e impuestos”, dijo Barguil.

Por su parte, la precandidata por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmó a este medio radial que esta medida sería un aceleramiento para parecer a Venezuela, mencionando que acabar los contratos petroleros sería una gran medida de su política económica criminal.

“No sorprende la capacidad de Petro de creerse sus propias mentiras. Si llegara a hacer eso el país perdería 20.000 millones de dólares de ingresos, y eso provocaría inmediatamente una devaluación monstruosa y el empobrecimiento inmediato de la población. Sería el aceleramiento absoluto al parecernos al vecino Venezuela. Acabar los contratos petroleros sería una gran medida de su política económica criminal”, añadió Cabal.

El candidato Rodolfo Hernández también habló del tema y señaló que ese anuncio o idea es carreta, pues no es posible quitar eso de taco.

“Eso es carreta, eso no es posible quitarlo de taco, ahora no estoy diciendo que no se pueda planificar en el largo plazo, porque para hacer eso tocaría que muestran dónde está la plata”, agregó.

BLU Radio también consultó con Juan Fernando Cristo, de la Coalición de la Esperanza, quien dijo que Colombia tiene que avanzar hacia un modelo económico y productivo sostenible que hoy no lo tiene, pero también menciona que la economía depende en exceso de los combustibles fósiles. Sin embargo, señaló que pensar en cesar los contratos de exploración de petróleo para el año 2022 es una mala idea.

“Tenemos que avanzar y hacer mucho más en energía solar y energía eólica, sin duda. Tenemos que construir un modelo económico que dependa menos de las materias primas, de sus exportaciones y bonanzas pasajeras y más de una digitalización de la economía; pero eso no lo hacemos de la noche a la mañana como por arte de magia, es una fórmula demasiado simplista”, manifestó.

