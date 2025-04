"No caeré tan bajo, recurre a la grosería y parece riña callejera": Efraín Cepeda a Petro

El presidente del Senado, Iván Cepeda, le respondió al mandatario Gustavo Petro la declaración que hizo desde Soledad, Atlántico, durante su discurso en la instalación de los comités promotores del sí en la consulta popular, cuando lo calificó de "HP" después de que Cepeda dijera que se podrían haber debatido las preguntas de la consulta en el Congreso.

"El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP", escribió Cepeda en su cuenta de X.

El jefe de Estado profirió nuevamente varios ataques contra la cabeza del legislativo y los congresistas que votaron el hundimiento de la reforma laboral en la comisión séptima del Senado, a quienes calificó de “bellacos”.

“Decía Efraín Cepeda: ‘oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, ahora sí podemos discutirlas en el Congreso’. Yo no digo groserías, pero quise decirle una: ‘Mucho HP’”, dijo el presidente Petro acompañado por su gabinete.

Desde Soledad, Atlántico, el presidente Gustavo Petro insultó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, cuestionando que este dijera que las preguntas de la consulta popular se podrían haber debatido en el Congreso. “Yo no digo groserías, pero quise decir una pregunta: mucho HP”,… pic.twitter.com/cob0UejPUc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 25, 2025

El mandatario relató que, durante dos años, buscó construir puentes con Cepeda: “Lo invitaba a mi oficina, me llevó regalos, y siempre me decía que iba a concertar, que quería el diálogo. Y apenas salía de mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos, como si fueran basura. ¿Le pagaban o no sé qué?”, cuestionó.