"No es cierto": secretario de la Comisión Sexta del Senado, señalado de presunto acoso sexual

Durante la presentación del estado de la investigación sobre los casos de violencia sexual y acoso que se han denunciado al interior del Congreso de la República ; presentó un testimonio anónimo que relata presuntos hechos de acoso sexual y laboral contra Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado.

En el testimonio de audio, la denunciante (quien reservó su identidad por protección) señaló varios encuentros con Laverde en los que hubo presunto acoso sexual: “Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro; por como me miraba, me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo. Él se me empieza a acercar y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto, pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”.

La víctima continuó con su relato: “A los dos días me toca volver (...) Él se sienta conmigo, buscamos una silla a el corredor que queda en la comisión, yo me siento al lado de él para mostrarle lo que me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la Comisión”.

La denunciante narra que pidió que la cambiaran a otra dependencia dentro del Congreso para no estar cerca de su presunto victimario, pero le negaron esta posibilidad, por este hecho y tras finalizar el tiempo del contrato, sale del Congreso sin que le pagaran por su ejecución. “Cuando fui a hacer mi cuenta de cobro, nunca me pagaron, él tenía una asistente que recibía todas las cuentas y me decía que yo nunca le había enviado nada. Nunca me pagaron ese contrato específico", dijo.

Publicidad

La respuesta del funcionario Laverde se hizo a través de un comunicado firmado por él y por los integrantes del equipo técnico de la Comisión Séxta: “Es una falsa denuncia anónima. No es cierto que haya incurrido en una conducta inapropiada de acoso laboral y sexual en contra de alguna trabajadora o contratista de la Comisión Sexta del Senado de la República, tal y como lo relata un testimonio anónimo presentado por la senadora Pizarro. Mi actuar siempre ha sido transparente y así lo puede certificar mi equipo de trabajo de la comisión”.

Lavarde pide además a las autoridades competentes que se investiguen los hechos para, según él, desestimar judicialmente la denuncia anónima; sostiene que ningún contratista o funcionario se han quedado trabajando hasta altas horas de la noche para presentar algún informe o documento solicitado; y pide una vez la justicia determine la veracidad de los hechos se proceda a una rectificación de las denuncias.

Estas es la respuesta del secretario de la Comisión Sexta del Senado

Publicidad

Le puede interesar