“No nos vayan a entregar papelitos marcados”: Leonardo Rico sobre presidencia a la Cámara

El representante por Cambio Radical Leonardo Rico expuso su visión sobre las candidaturas a la presidencia de la Cámara de Representantes en medio de una disputa política intensa que tiene en la lupa a Julián López, quien sería el apoyado por el Gobierno.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, mencionó que “la dignidad del Congreso no se va a perder” y están listos “para defender” sus principios. En su opinión, los juegos políticos no deben alterar o romper los compromisos firmados, pues, como remarcó, "los acuerdos parlamentarios son de palabra”.

"Aquí la dignidad del Congreso no se va a perder. Ya hay una alerta grandísima de lo que están repartiendo y dando. Nosotros le estamos pidiendo la solidaridad y el respeto a todas las bancadas porque creemos en ellas, no porque dos personas jueguen con las bancadas quiere decir que los otros también se les van a unir”, precisó.

El representante señaló que los liberales tienen la mayor cantidad de votos, pero cree que los acuerdos deben cumplirse. En ese sentido, dio espacio a la reflexión sobre las supuestas maniobras detrás de escena del Gobierno.

Cámara de Representantes Foto: X: @CamaraColombia

Tildó de vergonzoso lo que sucede cuando el ejecutivo “intenta influir en el Congreso". Esto, al referirse a los rumores sobre ofrecimientos de puestos a cambio de apoyo. Recalcó que eso tiene implicaciones penales y “no se puede permitir” que se convierta en un juego.

“Esto se les destapó, lo que era inimaginable y nosotros, indudablemente, no vamos a esperar ni que el ejecutivo actúe con un impulso para que la presidencia de la Cámara se vuelva un botín del Gobierno, sino es un compromiso entre las bancadas que debe respetarse y eso es lo que nosotros vamos a ir a conseguir los votos y la mayoría para la presidencia del 20 de julio este domingo", añadió.

A medida que se acerca la fecha crucial de votación, Rico subrayó la importancia de la transparencia en el proceso electoral. Según aseveró, no están dispuestos a que se “entreguen papelitos marcados o desprestigiando el valor” de las decisiones.

“Nosotros estamos diciendo: no nos vayan a entregar papelitos marcados, no nos vayan a entregar papelitos con colores; que se vea la transparencia. Ese día tienen que estar todos los medios de comunicación porque aquí no van a tener un presidente de bolsillo, sino uno del Congreso de la República”, puntualizó.

Y es que, ante los cuestionamientos y polémicas recientes, el representante Rico manifestó que el camino hacia el 2007 “debe ser limpio.