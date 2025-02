Oviedo apelará el fallo que le quitó curul en Concejo de Bogotá y confía en Consejo de Estado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la elección de Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá y ordenó la cancelación de su credencial para el periodo 2024-2027. La decisión se basa en una presunta inhabilidad derivada de un contrato que Oviedo suscribió con el Estado en un periodo inferior a un año antes de postularse como candidato en las elecciones regionales de 2023. No obstante, el exconcejal argumenta que esta determinación contradice una decisión previa del mismo tribunal y que espera que el Consejo de Estado falle a su favor.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el economista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá aclaró que esta decisión es solo de primera instancia.

“Concejal, exconcejal, concejal, porque todavía la curul no está tumbada. Este es un fallo de primera instancia”, enfatizó Oviedo, asegurando que la última palabra la tiene el Consejo de Estado.

Inhabilidad y pérdida de investidura: ¿dos procesos distintos?

Oviedo explicó que en los casos de inhabilidad existen dos procedimientos legales diferentes: el de nulidad electoral, que busca la revocación de la credencial obtenida, y el de pérdida de investidura, que implica una sanción política más grave. Según el exconcejal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había decidido en mayo de 2023 que no existía una causal de pérdida de investidura en su caso.

Publicidad

“El Pleno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció que aquí no había pérdida de investidura porque no había tal inhabilidad”, afirmó Oviedo. Además, subrayó que su contrato con el Fondo Nacional de Garantías fue un “contrato simple de arrendamiento” para pagar la cuota de una oficina de 70 metros cuadrados en el edificio donde reside.

El principio de non bis in idem

Uno de los principales argumentos de Oviedo para defender su curul es el principio de non bis in idem, el cual establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Según el exconcejal, el fallo de primera instancia que anula su elección se basa en los mismos hechos que ya fueron analizados previamente en el proceso de pérdida de investidura.

“Aquí me están juzgando nuevamente por ese famoso contrato que nos hizo sufrir tanto en la candidatura a la Alcaldía de Bogotá”, enfatizó Oviedo, agregando que confía en que el Consejo de Estado ratifique su posición y le permita continuar en el Concejo de Bogotá.

Impacto en la oposición y aspiraciones presidenciales

O viedo llegó al Concejo de Bogotá gracias al Estatuto de Oposición, que le otorgó una curul tras haber quedado en segundo lugar en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, en las que resultó elegido Carlos Fernando Galán. Desde su posición en el cabildo, ha liderado una oposición “constructiva” y ya había anunciado su interés en participar en las elecciones presidenciales de 2026.

Publicidad

Por ahora, el futuro político de Juan Daniel Oviedo está en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mientras tanto, el exconcejal insiste en que luchará “hasta el final” para defender su derecho a ocupar la curul que le fue asignada tras las elecciones de 2023.