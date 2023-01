Partidos tampoco están de acuerdo con aumento de edad para pensionarse

A pocas semanas de que se presente la propuesta de reforma pensional que ha anunciado el Gobierno nacional para los próximos meses de sesiones, en el Congreso de la República ya se empezó a agitar el debate y están de acuerdo con no aumentar edad de pensión.

El anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de “renunciar antes de subir la edad de pensión” generó varias reacciones en el Congreso e, incluso, señalaron que se debe realizar un pacto pensional para que todos sean beneficiarios.

“Uno, derecho a la pensión universal. Que todos los colombianos tengan un derecho a pensionarse. Dos, que exista un principio de solidaridad en tanto que los que más aporten puedan ayudar a los que menos aporten”, dijo el representante Heraclio Landinez.

Desde el Pacto Histórico no estamos de acuerdo con aumentar la edad de jubilación. Los colombianos pueden estar tranquilos. pic.twitter.com/wLaj46sR5j — HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) January 16, 2023

Desde el propio partido Liberal, el senador Alejandro Carlos Chacón señaló que un aumento de la edad no es conveniente en este momento. “Cada vez más injusticia contra los pensionados, intentaron gravarlos, y ahora no esperan, sino que, al pie de la tumba, sea que la gente después de años y años de trabajo disfruten una pensión y un descanso. No la apoyaremos”, sostuvo Chacón.

Lo propio dijo el representante conservador Wadith Manzur: “Hay grandes cosas que se deben corregir, pero lo importante es decirles a los colombianos que, bajo ninguna circunstancia, hay que acabar con el régimen de prima individual que es el de los fondos privados. Pero sí hay que corregir algo del sistema público, sobre todo, ese sistema de personas que cotizan durante 20 años un salario mínimo y los últimos diez años cotizan diez, doce millones de pesos”, aseguró.

Cabe recordar que que una de las reformas que presentará el Gobierno en esta legislatura para este 2023 será el de la reforma a las pensiones.

