Petro asegura que sí se reunirá con Álvaro Uribe y que, si es presidente, no lo perseguirá

Durante su intervención a los habitantes de Tunja, el precandidato a la Presidencia, Gustavo Petro, aseguró que por más rivalidad que exista entre él y el expresidente Álvaro Uribe, no actuará contra su familia.

“¿Por qué no hablar con Uribe? Yo le voy a garantizar al señor Uribe, a sus hijos, a su esposa y a su familia, que no los vamos a perseguir. No les vamos a chuzar los teléfonos y tampoco les vamos a montar procesos judiciales. Además no les vamos a embargar los sueldos y no les vamos a extirpar los vienes. Nosotros no expropiamos”.

Asimismo, añadió que, tanto el expresidente como su familia, podrán vivir en Colombia “tranquilos”, pues serán los colombianos los encargados de juzgarlo.

“La historia lo juzgará, no nosotros. Y si algún día quiere hablar conmigo de cómo podemos democratizar la tierra sin expropiar, conversaremos como hemos conversado con empresarios, banqueros, con los señores de las esmeraldas, del maíz, de las carreteras y de los buses”, manifestó Petro.

Hace unos días el expresidente Álvaro Uribe le pidió a Gustavo Petro que lo recibiera en su partido para ver si de esa forma le dejan de gritar “paraco” en medio de sus recorridos por las calles.