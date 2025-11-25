Petro ordena examen forense a chats de disidencias sobre presunta infiltración a su Gobierno

El presidente Gustavo Petro anunció que se realizará un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias, revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan presuntos vínculos de estos grupos ilegales con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

"Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, afirmó durante el consejo de ministros.

Presidente Petro responde a investigación sobre archivos 'Calarcá' Foto: Presidencia y AFP

El mandatario había salido en defensa de sus funcionarios en varias oportunidades a través de su cuenta de X, señalando que la información sobre una infiltración de las disidencias en su Gobierno era falsa e incluso mencionando a la CIA como la agencia detrás de la investigación. Petro aseguró que el general Huertas era víctima de corruptos y agregó que los tiempos de su reintegro no coincidían con una posible actividad de acercarse a jefes de las disidencias con el fin de crear empresas de seguridad para permitir el transporte legal de miembros de estos grupos.

Sin embargo, en el consejo de ministros, al que asistió el director de la DNI, Jorge Lemus, mostró una postura distinta, abriendo la puerta a la posibilidad de una evaluación de dicha información por parte de las autoridades, la cual podría derivar en la suspensión de sus funcionarios.