"Presidente incendiar el país no es el camino": senador Richard Fuelantala

Este miércoles, 14 de mayo, se hundió la consulta popular liderada por el Gobierno nacional al no tener la mayoría de votos en el Senado de la República como se esperaba. Varios senadores votaron no y otros, incluso, no estuvieron presentes o decidieron no hacerlo como fue el caso del senador Richard Fuelantala, quien representa a el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

"Al presidente de la República que actúe con sensatez, incendiar hoy el país no es el camino. Creo que ese discurso bélico y guerrerista causa graves heridas en la sociedad colombiana y el presidente de la República debe ser una persona que una a la Nación en torno a un propósito", dijo el senador, quien abandonó la plenaria del Senado y se abstuvo de votar la consulta popular.

Según Fuelantala, el conflicto entre el Congreso de la República y el poder legislativo no le sirve al país. Dijo que el Gobierno debe seguir el camino como cuando en el primer año se tramitó la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otras leyes que favorecieron tanto el proyecto político como las necesidad del país.

Referencia consulta popular. Foto: AFP / Unsplash

"Pienso que nosotros hemos estado siempre dispuestos a dar las explicaciones de todas y cada una de las decisiones que se toman en el Senado de la República y creo que las controversias que se tienen que resolver se tienen que resolver de acuerdo a los estatutos y también de acuerdo a los criterios que puedan tener sobre todo beneficiando las comunidades indígenas (...) Ni la reforma ni mucho menos la consulta popular favorecen a las comunidades indígenas, que como lo dijo en la intervención en el senado, la mayoría de las comunidades indígenas que trabajan lo hacen en la informalidad y esta reforma ni la consulta crea nuevos empleos", puntualizó.

Asimismo, aseguró que "la situación que está muy difícil para las comunidades indígenas", mientras no se revisen los tratados de libre comercio y mejoren las condiciones de producción del sector agropecuario ya que, según él, se vuelve imposible cumplir con esas obligaciones laborales contempladas en la actual normatividad y la Constitución.

"Hay algunos sectores del Gobierno que se siguen prestando para engaños (...) El único decreto reglamentario que promulgó el Ministerio de Trabajo fue excluido en el artículo 93 que beneficia a comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades campesinas. O sea, que la traición es del mismo Gobierno nacional que ha prometido cambios y, sin embargo, la situación de las comunidades indígenas y desde las comunidades rurales en general sigue siendo precaria,", agregó.

Por otro lado, las mesas regionales permanentes de concertación de los pueblos Pastos y Quillasingas rechazaron la actuación del senador y, en un comunicado de cinco puntos, aseguraron que en un momento decisivo para el país optó por retirarse de la sesión plenaria, desentendiendose de su deber político, ético y moral con los pueblos.