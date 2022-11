Se enreda la reforma electoral: acuerdo de partidos de Gobierno y oposición desbarató el quórum

El proyecto de reforma al Código Electoral sigue generando polémica. La discusión de esta iniciativa, que estaba agendada para que iniciara en la mañana de este martes, y posteriormente se diera la votación, finalmente no ocurrió. El motivo: los congresistas de la Comisión no llegaron a la sesión, por lo que no hubo quórum.

De los 22 senadores que conforman la Comisión, tan solo nueve acudieron al recinto. Entre los congresistas inasistentes hay tanto de los partidos de la coalición Pacto Histórico, la Alianza Verde y Centro Esperanza y el partido Centro Democrático, quienes manifestaron que no era posible avanzar en el debate de una ponencia radicada tan sólo con unas horas de diferencia.

"Ayer, a las 6:15, se presentó una nueva ponencia de 900 páginas que se suma a la que ya venía con 377 artículos. Nosotros queremos estudiar, metódicamente, con cuidado, no sé de dónde surge este afán. Esto ya no es para el 2023, es para el 2026. No encuentro explicación para algo tan apresurado”, sostuvo el senador Humberto de la Calle.

Por su parte, para la senadora uribista Paloma Valencia, hay una preocupación muy grande con el Código Electoral y las trabas que ha tenido la discusión.

“Es una cosa que trae todos los micos que se le habían eliminado al proyecto anterior, que trae temas de identificación que nada tiene que ver con elecciones; aparte de eso, las denuncias de mermeladas que se están repartiendo, más de 4.600 cargos nuevos para aceptar el trámite de la reforma electoral. Las reglas del Congreso permiten que uno no les haga quórum para dilatar la discusión, entre menos tiempo tengan más hundido está”, señaló.

El presidente de la Comisión Primera, Fabio Amin, señaló que hubo una gran desinformación referente a la sesión convocada, ya que solo estaba previsto discutir la ponencia sustitutiva presentada por Paloma Valencia y que la ponencia mayoritaria no podía ser analizada, ya que no estaba publicada en la agenda legislativa.

“Básicamente nosotros tomamos el liderazgo de romper el quórum y nosotros llamamos a una gran cantidad de compañeros y compañeras y les pedimos que no asistieron a la sesión, porque no nos van a obligar a votar a ‘pupitrazo’ el código de Alexander Vega”, afirmó Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde.

