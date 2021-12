Sería grave que uno les diera la espalda a los problemas: Uribe responde a posibilidad de retirarse

El expresidente Álvaro Uribe habló sobre la posibilidad de retirarse de la vida pública y dijo que sus circunstancias le han llevado a "cierto retiro físico".

"Yo pienso en el país a toda hora. Por eso escribo, hablo, tengo muchas presencias virtuales. Ayer escribí sobre el tema de la tierra, creo muchísimo en un país seguro, con seguridad física, jurídica, política, con una gran empresa privada, con una gran política social, conun Estado austero. Resalto muchas cosas buenas del gobierno Duque", declaró el exmandatario.

"Son temas de país que lo grave sería que uno les diera la espalda", añadió

El exmandatario también se refirió a la carta que le envió el exmandatario Juan Manuel Santos , después de la denuncia penal por presuntas llamadas a magistrados de la Corte Constitucional para presionarlos en un fallo de tutela en el caso de presunto soborno de testigos que sigue la justicia colombiana contra el jefe del Centro Democrático.

"Es es un tema criminal que lo manejan, en mi caso, los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana . Esto lo digo con todo el respeto", sostuvo el exmandatario.

El expresidente también dio su punto de vista sobre los resultados de las elecciones en Chile que dejaron como ganador al izquierdista Gabriel Boric.

"Si Chile avanza del Estado subsidiario al de los derechos sociales, eso finalmente ayuda a tener más estabilidad democrática, pero si como quieren muchos de los que están en la constituyente de Chile y se aproximan al Estado totalitario, le hacen un daño enorme al país", opinó Uribe.

"En discusiones virtuales que he tenido con chilenos me han dicho que no se va a llegar a las condiciones de Venezuela. Yo les decía, pero si en esa aproximación al Estado totalitario vuelven a la empresa privada inoperante por exceso de impuestos, regulaciones, etcétera, pues afectan la fuente de financiación de lo social de una empresa privada", complementó.

