William Dau aspirará al Congreso: "Quiero cantarle la tabla a los corruptos"

El exalcalde de Cartagena, William Dau, confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10 AM de Blu Radio que aspirará al Congreso de la República. Según dijo, su objetivo es enfrentarse a la corrupción y cuestionar a los políticos tradicionales desde el Senado.

“Yo no confío en partidos políticos, son asociaciones de sinvergüenzas. Yo me considero progresista, pero no de izquierda. Entonces me identifico más con el Pacto Histórico, reconociendo también que está lleno de corrupción”, aseguró el exmandatario de Cartagena.

Dau explicó que su intención es llegar al Senado para enfrentar a lo que él llama la clase política tradicional: “Quiero llegar al Congreso y al Senado para cantarle la tabla a todos los corruptos, porque el Senado, todo mundo sabe, es pura rata”, enfatizó.

El exalcalde también reveló tensiones con algunos sectores del Pacto Histórico, al que se siente más cercano políticamente. “Dentro del Pacto hay mucha maquinación, hay una representante que quiere saltar al Senado, entonces quiere meterme el palo a la rueda. También está metiendo la mano la suegra de Armando Benedetti, que no es progresista, sino politiquera. Yo no me tranzo con nadie”, dijo.



El anuncio de su aspiración llega después de que el Consejo de Estado tumbara la sanción de la Procuraduría en su contra por un contrato de pruebas covid-19 durante la pandemia. Dau insistió en que esa sanción fue parte de una persecución política liderada por Margarita Cabello.

“No solo la tumbaron, fue un jalón de orejas, porque dijeron que las decisiones no estaban basadas en la ley, sino fuera del derecho. Todo es una persecución política que comenzó Margarita Cabello contra mí, porque digo que los órganos de control son aliados de la corrupción”, sostuvo Dau.

Sobre el contrato cuestionado, recordó que no generó pérdidas para el Distrito. “Nosotros conseguimos tres cotizaciones y nos fuimos con la más barata. El contratista no cumplió y yo cancelé el contrato, no se pagó un solo peso. No solo eso, se les aplicó una cláusula penal, sancionándolos por incumplidos”, explicó.

Con este escenario, William Dau busca abrirse paso en la política nacional, esta vez desde el Congreso, asegurando que su bandera seguirá siendo la lucha contra la corrupción.