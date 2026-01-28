Alcaldía de Itagüí levantó pico y placa en autopista sur: hubo más de 134.000 multas

A la espera de que se anuncie el inicio de las obras del intercambio vial de Induamérica, Itagüí levantó el pico y placa en la autopista Sur. Se estima que por allí pasan unos 200.000 vehículos diarios y los trabajos han sido esperados desde hace años

Luego de la polémica que volvió a generar en el sur del Valle de Aburrá que Itagüí no tuviera como vía exenta de la medida del pico y placa la autopista sur, como sí la tiene desde el inicio Medellín, se anunció en las últimas horas un cambio.

A partir de este miércoles 28 de enero de 2026, quedará levantada la medida de pico y placa en esta vía nacional dentro de la jurisdicción de Itagüí. Según el alcalde Diego Torres, la decisión hace parte de un plan piloto para mejorar la movilidad y a propósito de las obras que se vienen en esa materia, incluso, con un anuncio que hará durante esta mañana.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad de Itagüí, por este corredor vial nacional transitan cerca de 200.000 vehículos diariamente, lo que lo convierte en una de las vías con mayor flujo vehicular de la subregión.



“La movilidad es una realidad en Itagüí. Esta medida que es transitoria como plan piloto será evaluada de forma permanente por el comité técnico de movilidad de la ciudad de Itagüí, siempre buscando mejorar la movilidad precisamente por las obras que dan inicio en la transformación de la ciudad”, aseveró.

Vale la pena recordar que la justificación para mantener la medida del pico y placa en esa vía era el inicio de las obras del intercambio vial de Induamérica en el sector Fábricas Unidas, lo que ocasionará grandes trancones, aunque en noviembre pasado el contrato por $78.870 millones para la construcción de este, fue liquidado unilateralmente por la Alcaldía de ese municipio, por incumplimientos del contratista.

Entre los proyectos que comienzan en el sur del Valle de Aburrá se encuentran la ampliación del puente El Pandequeso hacia Envigado, el intercambio vial de Mayorca en Sabaneta, las obras en el sector de La Limona para la doble calzada entre el corregimiento de San Antonio de Prado y el barrio San Gabriel, así como la construcción del primer viaducto elevado en la autopista Sur.

Publicidad

Por ahora, la Alcaldía de Itagüí aclaró que el levantamiento del pico y placa aplica únicamente para la autopista Sur. En el resto de la zona urbana del municipio la restricción continuará vigente. Asimismo, las cámaras de fotodetección seguirán operando para detectar infracciones como exceso de velocidad, SOAT y revisión técnico-mecánica vencidos, y el incumplimiento de señales semafóricas.

