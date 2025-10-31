Alcaldía de Medellín y Policía Metropolitana despliegan operativo especial para Halloween

Más de 1.000 policías, 120 agentes de tránsito y 10 camiones de la Secretaría de Movilidad de Medellín estarán ubicados en puntos estratégicos este 31 de octubre con el fin de evitar alteraciones al orden público con las polémicas rodadas en la celebración del Halloween.

Luis Eduardo Echeverri, secretario (e) de Movilidad, advirtió que no se permitirán maniobras peligrosas ni bloqueos durante las actividades. Recordó que el año pasado se impusieron más de 1.300 comparendos e inmovilizaciones a motocicletas y vehículos por incumplir las normas.

"Vamos a estar con todas las capacidades operativas para controlar aquellas personas que de una u otra forma no respetan adecuadamente el día de los niños y ponen en riesgo transportando niños como no deben de ser en estos vehículos, realizando maniobras peligrosas", aseguró el funcionario.

Este año, el control se refuerza con más de 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad y grupos de reacción rápida para evitar aglomeraciones, caravanas no autorizadas y comportamientos riesgosos.



"También nos estará acompañando el ejército en varios puntos de la ciudad. Se tendrán tres puestos de control de manera estratégica, ubicados, y serán puestos de control con capacidades móviles para moverse, precisamente, alrededor de la ciudad, de acuerdo a las necesidades que vamos monitoreando desde el puesto de mando unificado que vamos a tener", manifestó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Las autoridades reiteraron el llamado al comportamiento responsable y advirtieron que quienes incumplan las normas se expondrán a sanciones y a la inmovilización de sus vehículos.

Mientras tanto, una encuesta realizada por Fenalco Antioquia y el ITM evidencian que Halloween continúa siendo una fecha de gran relevancia comercial y cultural para los antioqueños. Con un 64,3% de la población dispuesta a celebrar, se consolida como una oportunidad clave para dinamizar el comercio local.

La mayoría de los consumidores destina hasta $100.000 para esta festividad, concentrando sus compras principalmente una semana antes del 31 de octubre como indicó María José Bernal, directora Fenalco Antioquia.

"¿Cuándo van a destinar ese presupuesto los antioqueños? Encontramos que el treinta y seis por ciento lo hará una semana antes, el veinticuatro punto nueve por ciento lo hará unos días antes en esa última semana, el veintitrés punto nueve por ciento lo hará dos o tres semanas antes de la fecha, y el once punto cuatro por ciento lo hará un mes antes".

Asimismo, los datos muestran que los dulces siguen siendo el producto estrella, representando el 54% del gasto, seguidos por la decoración y el maquillaje, mientras que los disfraces de pirata, princesa y Merlina encabezan las búsquedas en línea.

En cuanto a los lugares de compra, los supermercados lideran la preferencia, seguidos por las tiendas de barrio y los centros comerciales, reflejando una tendencia hacia la conveniencia y la cercanía.