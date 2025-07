Aprehenden en Medellín a menor que estaría detrás del asesinato del personero de Entrerríos

El asesinato del personero de Entrerríos, Federico Hull, tendría un giro en su investigación luego de que en las últimas horas fuera aprehendido en Medellín un menor de 14 años. El joven, vinculado con el crimen, fue detenido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación en las calles del barrio Popular.

Hay que recordar que el personero fue hallado sin vida el pasado 15 de marzo en su vivienda del barrio Laureles, allí Hull fue encontrado por su hermano, semidesnudo y con múltiples heridas de arma blanca. Según se conocía hasta ahora, Hull se habría reunido con alguien en su casa, esto luego de llegar de un viaje en Santa Marta.

Sin embargo, con la captura del menor de edad se da un giro a la investigación, ya que se ha conocido que el joven de 14 años se habría contactado con el personero de Entrerríos a través de una aplicación móvil. Mediante esta herramienta se pactó el encuentro, mismo que terminó en la muerte de Hull por motivos que aún son materia de investigación.

El coronel Gustavo Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó la relación del joven con el crimen de Federico Hull.

"Al parecer pactó, a través de aplicaciones móviles, un encuentro privado con un menor de 14 años de edad. El hombre fue atacado con arma cortopunzante por el menor de edad, causándole la muerte y posteriormente lo despojó de su dinero y pertenencias", manifestó el uniformado.

Por su parte, y como han destacado las autoridades, al lado del cuerpo del hombre fue hallado un cuchillo con el que, presuntamente, el menor habría apuñalado en más de 100 oportunidades al personero de Entrerríos.

Publicidad

Sobre el móvil del crimen aún no se descarta que todo tenga que ver con un hurto, ya que se logró determinar que fueron sacados de la vivienda un computador, dos celulares y cerca de 4 millones de pesos en efectivo. No obstante, la sevicia con la que atacaron a Hull, aún no destaca otras hipótesis como, por ejemplo, un delito pasional.