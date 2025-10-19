Asocapitales propuso reformas para afrontar la problemática de hacinamiento en cárceles

Desde diferentes entidades persiste la preocupación en relación con el hacinamiento carcelario, un tema que con el paso del tiempo ha alcanzado niveles críticos en la mayor parte de municipios y ciudades principales del país.

En medio de un evento en la capital antioqueña para discutir el futuro del sistema carcelario, Andrés Santamaría, director de Asocapitales, advirtió que se requieren soluciones desde diferentes ámbitos para afrontar la problemática no solo de justicia, sino humanitaria.

Actualmente, el país cuenta con cerca de 80.000 condenados y otros 20.000 sindicados que están padeciendo un hacinamiento que promedia el 40% en todo el país. Cali, Medellín, Barranquilla y Pasto son algunas de las ciudades principales con mayores dificultades en esta materia.

El directivo manifestó que se requiere con urgencia replantear el modelo de financiamiento que obliga por igual a todos los municipios y entes territoriales a asumir los costos de un privado de la libertad que pueden rondar hasta los 5 millones de pesos cada mes.



"Pero no toda la situación fiscal es igual. Yo creo que eso lo tiene que llegar a una normativa, a decir qué tanto va a aportar cada municipio dependiendo su situación fiscal, los tipos de sindicados que tiene, los tipos de penas, los tipos de delitos. Pero esa decisión no se ha hecho. Hoy estamos en una modernización. Hoy todas las ciudades terminan siendo responsables en condiciones iguales. Y yo creo que en esto hay unos temas diferenciales", insistió.

Entre las alternativas que están sobre la mesa, explicó Santamaría, también está fortalecer financieramente el sistema que actualmente existe, dejarlo todo en manos de la Nación o recurrir a mecanismos como las alianzas público privadas para generar mejoramientos especialmente en materia de infraestructura.

A esta figura le apostó Medellín con la Cárcel Metropolitana de Sindicados, el proyecto que inició la construcción en el corregimiento de San Cristóbal, con una inversión cercana a los 675.000 millones de pesos.