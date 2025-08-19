Autoridad ambiental alerta por la presencia de caracol gigante africano en el Norte de Antioquia, luego de que recientemente, Corantioquia, en conjunto con la comunidad, logró la captura de 80 individuos de esta peligrosa especie.

La autoridad ambiental Corantioquia alertó por la presencia de caracol gigante africano en algunos municipios del Norte de Antioquia, pues han recibido reportes en zonas rurales de Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe, los cuales ya han tenido acompañamiento.

Esta especie es una amenaza para los ecosistemas, la agricultura y la salud pública, ya que puede portar parásitos perjudiciales para los humanos. Ante este hecho, Corantioquia llevó a cabo una jornada de control y capacitación en zona rural del municipio de Gómez Plata, logrando la captura de cerca de 80 individuos del caracol gigante africano.

Este operativo, realizado en conjunto con profesionales y expertos en el manejo de fauna invasora, buscó mitigar la presencia de esta especie, considerada una de las más riesgosas a nivel global.

Caracol africano. Foto: Corantioquia.

Desde la autoridad ambiental han reiterado a la comunidad una serie de recomendaciones para su correcto manejo y control como lo son evitar el contacto directo, no tocarlos con las manos y si lo haces accidentalmente, lavar la zona inmediatamente con abundante agua y jabón.

También se recomienda mantener los jardines limpios, retirando escombros, llantas, maderas, o cualquier otro elemento que pueda servir como refugio para los caracoles y sus huevos e informar a las autoridades ambientales sobre su presencia.