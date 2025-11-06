En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades atribuyen a reductos del Clan de Oriente al mando de alias ‘Camila’ zozobra en Nariño

Autoridades atribuyen a reductos del Clan de Oriente al mando de alias ‘Camila’ zozobra en Nariño

El municipio ya cuenta con Ejército y Policía para ubicar a tres hombres armados que causaron el desplazamiento de dos familias y el cierre de la estación de gasolina. Piden a comunidad denunciar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad