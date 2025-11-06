Autoridades atribuyen a reductos del Clan de Oriente al mando de alias ‘Camila’ zozobra en Nariño

Cada vez más pistas conforman la investigación que adelantan las autoridades por la situación en el municipio de Nariño, donde una bomba de gasolina cerró y dos familias se desplazaron por las intimidaciones de tres hombres con armas de largo alcance, quienes pertenecerían a un reducto del grupo delincuencial Clan de Oriente.

Mientras avanzan las indagaciones, la gobernación de Antioquia confirmó que, tanto Ejército como Policía, ya hacen presencia en zona rural, donde específicamente hay temor en la vereda El Recreo por los recientes hechos, denunciados incluso por la alcaldesa Érika Cardona.

El gobernador Andrés Julián Rendón no dudó en culpar a Carlos Alberto Herrera Arcila, alias 'Camila', que fue capturado en el 2023 y quien presuntamente estaría ordenando acciones ilegales desde su centro de reclusión.

"En el caso de Nariño, son reductos de esa estructura criminal de alias 'Camila', que sigue delinquiendo desde la prisión y que de alguna manera tiene que ponersele fin a su accionar delictivo. Allí también hay una operación importante por parte de la Fuerza Pública, tanto policía como ejército ya están en el corregimiento Puerto Venus", indicó le mandatario.



Pero también estos mismos hombres están siendo buscados por la Policía por el homicidio de un niño de 13 años de edad en la vereda Balsora, hace dos semanas, cuando irrumpieron en una vivienda preguntando por una persona, al percibir que alguien se encontraba en el baño, abrieron fuego y al verificar, se dieron cuenta de que la víctima era este menor de edad, hechos por los que la Gobernación ha ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos que permita identificar y capturarlos.

"Tenemos por el momento es el acompañamiento a la comunidad de de de Nariño. Hablé con la alcaldesa del municipio, se le prestaron el debido apoyo. Hasta el día de ayer estuvo un personal de apoyo, vamos a continuar con el apoyo a partir del comando operativo de seguridad ciudadana y otro componente más del GABLA, hacer las actividades de prevención y hacer una recopilación inmediata de una información veraz de la ruralidad", detalló el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Vale la pena recordar que la alcaldesa Cardona confirmó que los grupos ilegales han intensificado sus amenazas en el municipio, enviando mensajes por WhatsApp y realizando disparos para presionar el pago de extorsiones a comerciantes.

Aunque esta situación se presenta desde hace dos semanas, la difusión reciente de imágenes con la mira telescópica de un fusil, una de ellas apuntando hacia una estación de gasolina, desató el temor entre la comunidad.

El comandante reiteró la petición a la ciudadanía para que colabore con las autoridades suministrando información oportuna que permita ubicar y capturar a los responsables de los hechos violentos en la región.

Aseguró que la institución mantiene un acompañamiento permanente en Nariño y que se intensificarán las labores operativas para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

