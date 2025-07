Autoridades de Medellín no descartan presencia del Tren de Aragua tras crimen de taxista

Persiste la alerta en autoridades de la capital antioqueña por la posible presencia en la ciudad de redes de crimen transnacional que estarían generando inestabilidad y confrontaciones.

Y es que tras el reciente asesinato del venezolano Deiby Antonio Herrera Mata, alias ‘El Cirujano’, en un taxi en el barrio Naranjal regresaron los rumores sobre la presencia del Tren de Aragua en Medellín, pues la víctima es relacionado con este grupo criminal y tenía antecedentes por homicidios desde año 2020.

Aunque en varias ocasiones la hipótesis ha sido descartada por parte de la fuerza pública, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la presencia de este grupo de crimen transnacional en Medellín podría tomarse en cuenta en vista del nivel de penetración que ha tenido en varias ciudades del país y en otros países de la región.

"Yo no descarto nada, yo no soy de los que niego cosas, nada. Aquí hay criminalidad, ustedes la conocen y saben que existe. Y claro que otros actores han querido entrar también a la ciudad. Ese Tren de Aragua es un drama no solo para Colombia en Bogotá o en otras ciudades del país, es un drama en Perú, es un drama en Chile, es un drama en Estados Unidos", indicó.

Incluso el mandatario afirmó que su posible incursión estaría generando dinámicas de conflicto con grupos criminales convirtiéndose en uno de los factores que ha incrementado durante este año los homicidios hasta en un 26 % en comparación con el año anterior.

"El Tren de Aragua ha querido entrar a Medellín, claro, y ahí es donde uno ve que hay un enfrentamiento entre estructuras criminales de Medellín y estas organizaciones", apuntó el mandatario.

Independiente del panorama, Gutiérrez aclaró que por ningún motivo se debe estigmatizar a la población migrante venezolana que ya conforma casi un 10 % del total de la ciudad y que a cualquier estructura criminal, sin importar su procedencia, se debe seguir persiguiendo para desarticularla.