Autoridades piden cuidar a testigo de presuntas irregularidades vinculadas con Miguel Quintero

Recientemente, Blu Radio conoció en primicia la carta con la que un testigo clave de una presunta irregularidad liderada por Miguel Quintero Calle le pedía de manera directa a la fiscal Luz Adriana Camargo que investiguen al hermano del precandidato presidencial, Daniel Quintero, por querer cerrar un millonario negocio en 2021 con el lote 'Carabineros', propiedad del Distrito de Medellín.

Aunque el relato del denunciante dejaría en evidencia como Quintero y otras personas pretendían recibir dinero, “por debajo y en efectivo”, una de las preocupaciones que quedó reflejada en la carta fue que luego de tres años de alertada la situación, aún no hay avances significativos de las autoridades correspondientes en lo que para la persona es un hecho que, “tiene una clara connotación de índole penal”.

Sin embargo, no es solo el relato de cómo en una reunión en un apartamento de un exclusivo sector de Medellín se estaba planeando entregarle a la Empresa de Desarrollo Urbano cerca de $10.000 millones por el lote para luego darle a Quintero y compañía alrededor de $30.000 millones de manera irregular, sino que también se deja en evidencia la preocupación por la seguridad del testigo clave.

En un apartado de la carta conocida por Blu Radio, la persona le pide a la Fiscalía General de la Nación que le entregue medidas de protección, ya que, “conozco las relaciones peligrosas de dichas personas”. En este mismo sentido se refirió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió que había que estar al tanto de la seguridad del denunciante.

"Esa denuncia que puso este particular fue interpuesta dizque hace tres años. Hay un testigo diciendo eso, que no vaya a ser pues que maten a los testigos, que no vaya a ser que vayan a matar a los testigos, porque ya tienen miedo y tienen temor, es lo que nosotros también hemos sabido", aseguró el mandatario.

De momento, se espera de que la Fiscalía General de la Nación se pronuncie por el polémico caso que involucra a Miguel Quintero Calle y en donde el testigo afirma que la investigación debe recaer en que el hermano del exalcalde de Medellín tendría bastante influencia en la capital de Antioquia, “al poder, presuntamente, tomar decisiones sobre la EDU y, al parecer, cobrar coimas”.

Por último, según Gutiérrez se demoraron cerca de año y medio en poder desenredar el caso del lote de 73.000 metros cuadrados para que ahora esté habilitado para proyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social con el que se pondría fin a varias décadas de supuesto negocios turbios alrededor del terreno vecino de la Escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional.