Autoridades refuerzan seguridad en Betulia tras triple homicidio registrado en zona rural

Zozobra generó en la comunidad de la zona rural limítrofe entre Betulia y Urrao, en Antioquia, las ráfagas de fusil que se escucharon con frecuencia en las últimas horas, tras lo cual fueron hallados tres cuerpos sin vida, que están en proceso de identificación por parte de autoridades forenses.

Ante los hechos en esta zona del suroeste, donde tienen injerencia el Clan del Golfo, las disidencias y el grupo delincuencial 20 de julio, las autoridades adelantaron un Consejo de Seguridad en el municipio y pactaron desplegar uniformados para generar tranquilidad.

"Que finalmente las autoridades nos informen con mayor claridad qué pudo haber pasado. Tuvimos un consejo de seguridad donde el Ejército dice reforzar la zona y con mayor patrullaje y bueno, estamos a la expectativa de lo que lamentablemente está sucediendo en el municipio y también en los municipios vecinos", explicó el alcalde de esa localidad, Néstor Camilo Serna.

Aún así, el mandatario mostró su preocupación por el incremento de la violencia en la localidad, que ya ajusta 23 homicidios este año, más aún de cara a la cosecha cafetera que se avecina, que podría significar una mayor presencia de ilegales.

También porque por su ubicación, Betulia tiende a ser estratégico para estos grupos, por su geografía y por ser un corredor de movilidad de las rentas ilícitas que estos tienen.

Cabe mencionar que, según la Policía Antioquia, actualmente hay 11 enfrentamientos activos en el departamento, lo que viene generado violencia en zonas como el Suroeste, pero también el Norte, Nordeste y el Bajo Cauca.