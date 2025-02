Camacol reportó disminución del 15% en ventas de vivienda en Antioquia durante 2024

En el año 2024, el sector de la vivienda en Antioquia tuvo que afrontar grandes retos en ventas, y la disminución en un 9 % en materia de licencias de construcción. Este año, la industria considera que es un año de recuperación, pues se arrancó con una oferta de 18.000 unidades de vivienda, siendo el 62 % de ellas viviendas de clase media.

De acuerdo con una encuesta de percepción realizada por la entidad a 700 hogares del departamento, el 67 % de los antioqueños tiene interés en comprar vivienda en los próximos 12 meses, siendo los municipios de preferencia Medellín, Envigado y Bello, que concentran el 44 % de la demanda.

Según Eduardo Loaiza, director ejecutivo de Camacol en Antioquia, en el departamento hay un mercado acumulado sin atender debido a que en los últimos años no ha sido posible vender como se debería para atender la demanda.

"Tenemos un mercado acumulado, sin atender por lo que no hemos vendido en los últimos años y tenemos una demanda no solo porque los hogares ya no son el 34 o 36 % que viven en arriendo, sino el 42 %, más hogares viven en arriendo porque no han comprado vivienda", señaló el directivo

Durante los próximos 24 meses, Camacol Antioquia espera que el sector empiece la construcción de 236 proyectos habitacionales, que sumarán más de 2,8 millones de metros cuadrados. Además, del desarrollo de 19 proyectos de uso no residencial. Vale la pena recalcar, que en el departamento se reporta un total de 379 proyectos en oferta.