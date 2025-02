“Ha sido negligente con el departamento”: Camacol Antioquia sobre apoyo del Gobierno nacional

Camacol expresó su preocupación frente a los proyectos que se han visto en vilo ante la falta de apoyo y recursos del Gobierno nacional , proyectos de gran importancia en infraestructura como el Túnel del Toyo y el Metro de la 80, se han visto frenados en su desarrollo a causa de que según la entidad: “no hay un doliente a veces en las instituciones públicas”, y que, por el contrario, lo que sí hay es: “negligencia” y “perjuicios hacia el sector económico”.

Adicionalmente, mencionaron que se necesita el acompañamiento, apoyo y compromiso también del Estado para que los proyectos salgan adelante, según Eduardo Loaiza Posada, director ejecutivo de Camacol en Antioquia, el Gobierno nacional ha sido hostil con el departamento y que incluso se ha amenazado con congelarse los recursos a 23 municipios del Suroeste antioqueño.

"Nos han amenazado con congelarnos 23 municipios del Suroeste antioqueño con esas zonas para la producción agrícola, que se pueden convertir en áreas. Esas áreas congeladas no permiten que se construya un hospital, ni un centro de salud, ni un área comercial, ni una bodega, ni un centro logístico, ni un hotel", expresó el director.

"Es congelar esos territorios, ni siquiera los propios alcaldes están de acuerdo con ellos. Los proyectos estratégicos de Antioquia han sido torpedeados por el Gobierno Nacional", puntualizó.

Además, expresaron que el Gobierno ha incumplido las vigencias futuras y los acuerdos en el Metro del 80 y en las vías de acceso al Túnel del Toyo, e incluso indicó, que la falta de apoyo ha ocasionado que se demore más de la cuenta la entrada en operación de Pacífico 1, y que en materia de vivienda, según el funcionario, la situación, se ha vuelto "una burla para el departamento”.

"En materia de vivienda, ha sido una burla para el departamento. Las familias de Antioquia que requieren un subsidio para el cierre financiero, que tienen menos de cuatro salarios mínimos de ingresos, no han contado con el compromiso del Gobierno nacional, que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, de otorgar 50.000 subsidios por año", explicó el funcionario.

"Este año hay 22.000 subsidios, de los cuales ya se tienen comprometidos cerca de 13.800 o 13.900, o sea, este año no hay subsidios a nivel nacional. Antioquia, sabiendo eso, se preparó y en los planes de desarrollo de Antioquia, de Medellín y de los municipios, se creó un programa propio de subsidios que este año vamos a contar", añadió.

"En estos tres años que nos restan de las administraciones que empezaron el año pasado, con cerca de 84.000 o 85.000 subsidios. Vamos a tener más de los que esperábamos que llegaran del Gobierno nacional. Si no nos hubiéramos preparado, tenemos el repuesto inflado", completó.

Finalmente, la entidad mencionó que: “no solo no necesitamos, sino que no vamos a sentir el efecto del desgobierno nacional que en materia de vivienda destruyó y acabó con el programa Mi Casa Ya” y señaló que: "Antioquia tiene que salir adelante y no esperar nada de quien no lo quiere".