Capturan a alias 'Yucas', cabecilla zonal del frente 36 y uno de los más buscados en Antioquia

Antioquia aún sigue consternada por el atentado terrorista que dejó a 13 policías muertos en Amalfi, recientemente las autoridades informaron sobre un contundente golpe contra el frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes han sembrado terror en el departamento de Antioquia.

En un operativo llevado a cabo en la vereda Todos los Santos, en el municipio de Mariquita, Tolima, fue capturado Yuber Arbey Vera Vera, alias “Yucas” o “Limón”, cabecilla de comisión del frente 36 - Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte de armas de uso personal agravado.

Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, este hombre era uno de los más buscados en el departamento y durante 4 años las autoridades le estaban siguiendo la pista por varias acciones criminales contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con las autoridades, alias 'Yucas' ingresó a la estructura armada en 2017 y tras varios años de accionar delictivo, fue promovido en 2021 como cabecilla de comisión. Su injerencia se extendía hacia los municipios de Briceño, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, en el norte de Antioquia, donde habría ordenado homicidios selectivos, ejercido control territorial, manejado finanzas ilícitas y coordinado movilizaciones criminales.

Según la Policía de Antioquia, a este hombre también se le atribuye su participación en el homicidio de Gustavo Albeiro Correa Gutiérrez, ocurrido el 17 de abril de 2019 en zona rural, vereda La Mina, municipio de Briceño.

Vale la pena mencionar que las autoridades siguen tras la pista de los tres responsables director del atentado que cobró la vida de los policías, que son alias 'Chejo', 'Guaricho' y ‘Eléctrico'.