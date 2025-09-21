Capturan a 'Cachorro', responsable operaciones contra la fuerza pública en Antioquia

En un operativo adelantado por la Policía Urabá se realizó la captura de alias 'Cachorro', un hombre buscado por concierto para delinquir, pero que a la hora de hacer algunas investigaciones se determinó que era uno de los presuntos responsables de atacar a la fuerza pública en el departamento.

Aunque las autoridades no han logrado determinar a qué grupo delincuencial pertenece alias 'Cachorro', se ha confirmado que el hombre sería un peligroso controlador de varios puntos de observación a las acciones de la fuerza pública.

En la información conocida en las últimas horas se aprecia que la Policía señala a alias 'Cachorro' como el responsable de monitorear cómo era el despliegue de la fuerza pública en el corregimiento de San José de Apartadó.

Además, en medio del procedimiento se hizo la incautación de dos teléfonos celulares con los que, al parecer, el delincuente se comunicaba con otras personas que le entregaban la información necesaria para determinar la posición de diferentes autoridades en el Urabá antioqueño.



Por ahora, los dispositivos electrónicos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que alias 'Cachorro' fue enviado a un centro penitenciario de Antioquia a la espera de que avance su proceso judicial.