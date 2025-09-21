En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a 'Cachorro', responsable operaciones contra la fuerza pública en Antioquia

Capturan a 'Cachorro', responsable operaciones contra la fuerza pública en Antioquia

El hombre era el coordinador de los puntos donde se observaba el accionar de la Policía y el Ejército.

Operativos captura (2).jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

En un operativo adelantado por la Policía Urabá se realizó la captura de alias 'Cachorro', un hombre buscado por concierto para delinquir, pero que a la hora de hacer algunas investigaciones se determinó que era uno de los presuntos responsables de atacar a la fuerza pública en el departamento.

