Capturan en Medellín a dos británicos vinculados con la mafia irlandesa y el Clan del Golfo

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón, confirmó a través de su cuenta de X la captura con fines de extradición a Inglaterra de dos ciudadanos británicos en Medellín buscados por las autoridades internacionales por ser presuntos integrantes de una red de narcotráfico internacional.

En el operativo, realizado en conjunto con la Interpol y que permitió detener a los hombres que estaban dentro de una vivienda de la capital de Antioquia, se ejecutó ya que los extranjeros eran requeridos por las autoridades inglesas por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato.

El trabajo articulado con la comunidad internacional continúa dando resultados contundentes.



— Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 12, 2025

Según las investigaciones adelantadas hace varios meses, los capturados serían enlaces de la mafia irlandesa y los encargados de coordinar el envío de drogas hacia el Reino Unido en alianza con el Clan del Golfo.

Vale destacar que Medellín se ha convertido en un lugar donde delincuentes internacionales llegan para tratar de aliarse con bandas delincuenciales locales y así poder fortalecer sus negocios transnacionales como es el caso de 'Los Choneros' de Ecuador o el 'Tren de Aragua' de Venezuela que han intentado instalarse en la capital de Antioquia.



La operación se suma a los recientes golpes coordinados entre la Policía Nacional y agencias extranjeras para desmantelar redes transnacionales dedicadas al tráfico de drogas y armas que, incluso, se han apoderado de algunas rentas ilícitas en el Parque Lleras de Medellín.