En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Medellín a dos británicos vinculados con la mafia irlandesa y el Clan del Golfo

Capturan en Medellín a dos británicos vinculados con la mafia irlandesa y el Clan del Golfo

Los extranjeros eran requeridos por las autoridades inglesas por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato.

Publicidad

Publicidad

Publicidad