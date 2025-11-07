Cerrarán transitadas vías de Medellín este fin de semana por evento deportivo

La Alcaldía de Medellín anunció varios cierres viales para este fin de semana debido a la realización del evento deportivo Action Run, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes, peatones y conductores. Las restricciones afectarán algunos de los principales corredores del centro y sur de la ciudad.

Los montajes iniciarán el sábado 8 de noviembre desde las 2:00 de la tarde en la carrera 58, entre calles 42 y 43. La competencia se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre, entre las 6:00 de la mañana y las 10:30 de la mañana, horario durante el cual se realizarán cierres totales en varios sectores estratégicos de Medellín.



¿Habrá cierres viales este fin de semana en Medellín?

Entre las zonas afectadas están la calle 42 entre carreras 58 y 62, la avenida del Ferrocarril (carrera 55) entre calles 41 y 37, la avenida Las Vegas (carrera 48) entre calles 30 y 12 Sur y la avenida 80 (carrera 50FF) entre calles 12 Sur y 12. También habrá cierres en tramos de las calles 42A, 43, 36 y 12 Sur.

Cierres viales domingo 9 de noviembre de 2025 en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Además, se presentarán cierres parciales en la avenida San Juan (calle 44) entre carreras 62 y 55, y en la avenida del Ferrocarril entre calles 44 y 41, donde el tránsito estará habilitado por una sola calzada.

El desmontaje de la infraestructura se desarrollará entre las 10:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde del domingo, periodo en el cual se mantendrán algunas restricciones en las zonas aledañas. Las autoridades recomiendan planear con antelación los desplazamientos para evitar demoras.



La Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito y personal logístico para regular la circulación y orientar a los conductores. También se invita a los ciudadanos a usar el transporte público para moverse de forma más ágil y segura durante la jornada.

Finalmente, ante estos cierres viales, desde la Administración Distrital agradecieron la comprensión de la comunidad e insistieron en la importancia de apoyar eventos deportivos que fomentan el uso responsable del espacio público y la vida activa en la ciudad.