Clásico paisa se vivirá con ambas hinchadas y dispositivo de seguridad con 600 policías

Independiente Medellín y Atlético Nacional jugarán este domingo una nueva edición del clásico paisa que no solo genera expectativa porque ambos equipos están en la parte alta de la Liga BetPlay, sino porque nuevamente el estadio Atanasio Girardot tendrá la presencia de ambas hinchadas en sus tribunas.

Según ha dado a conocer el equipo 'poderoso', que será el local en esta ocasión, la tribuna Sur será habilitada únicamente para la hinchada del 'verde', en la tribuna Occidental podrán ingresar aficionados visitantes con su camiseta, mientras que en la tribuna Oriental aunque podrán ingresar, no está permitido ninguna prenda alusiva al Atlético Nacional.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que la decisión de las autoridades de permitir el ingreso de las dos hinchadas va acompañado de un fuerte operativo de seguridad.

Dispositivo de seguridad en el estadio Atanasio Girardot Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

"De parte de la administración, de parte de la Policía se tiene un dispositivo fuerte para garantizar condiciones de seguridad, orden y tranquilidad. Serán más de 600 policías quienes acompañarán todo el dispositivo para garantizar entonces que haya normalidad, tranquilidad, no solamente al interior del estadio, sino sobre todo en el ingreso, salid y alrededores del estadio", informó Villa.

La información que entregó la Alcaldía de Medellín es que como se ha vuelto costumbre en los clásicos paisa también hubo una previa con un encuentro entre los equipos Sub 13 de ambos conjuntos, evento que contó con la presencia de las bandas instrumentales de RXN y LDS.

Autoridades en Medellín esperan que el partido que comenzará a las 6:20 p. m. cuente con aforo total del estadio Atanasio Girardot que estará vigilado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que, además, tendrá presencia en puntos estratégicos como La 70, El Obelisco, Provenza y El Lleras.