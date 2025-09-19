Combates tienen decenas de familias confinadas en Bolívar: paso hacia Antioquia está bloqueado

El Sur de Bolívar se ha convertido en epicentro de la violencia en las últimas semanas debido a los fuertes enfrentamientos que han tenido las disidencias y el Clan del Golfo, situación que no ha cambiado y por ello a esta hora se reportan combates en límites entre las veredas Cañaveral Chicamoqué, Bocas de Chicamoqué, La Cristalina, El Shampam y Sector El 9.

Según la denuncia que llega desde esta zona limítrofe con el departamento de Antioquia es que ya hay desplazamientos internos de las localidades antes mencionadas hacia la vereda Mina Nueva en el municipio de Segovia. Sin embargo, la preocupación está en que la gran mayoría de las familias no han podido salir del Sur de Bolívar.

Desde el Nordeste antioqueño, Blu Radio conoció el relato de un líder social que asegura que la masiva presencia de grupos armados tienen totalmente bloqueados a esta hora los caminos hacia el departamento de Antioquia.

"Estos fuertes combates en estos momentos siguen. Está una vereda como El Shampán, totalmente confinada. Hay comunidades que se están refugiando de la iglesia u otros indígenas, algunos negocios, o en algunas casas son la caseta campesina, porque el miedo y la zozobra es constante. No tienen para dónde salir", mencionó el líder.



Mientras la Fuerza Pública intenta llegar a la zona entre Antioquia y Bolívar, decenas de familias siguen con el temor por los constantes combates en los que se ven sumergidos y que han generado que las personas intenten salir de sus casas sin poder hacerlo por las intimidaciones a las que se ven sometidas.

Diferentes organizaciones sociales en esta zona del país piden una intervención urgente para que haya un corredor humanitario para garantizar la seguridad y la integridad de todas las comunidades campesinas que hoy están gravemente afectadas por la disputa territorial entre las disidencias y el Clan del Golfo.