Comfama se disculpó por uso del término 'brujería' para evento cultural en Medellín

La controversia nacional que generó el Congreso 'Brujería' que realizó en Medellín la caja de compensación Comfama llegó hasta diferentes esferas de la sociedad colombiana que, en una proporción mayor, atacaron vehementemente el evento que veían como una afrenta a las tradiciones locales.

A pesar de la fuerte crítica, la jornada se llevó a cabo, no sin antes dejar un mensaje de retractación por el nombre del evento.

El director de Comfama, David Escobar, emitió una carta en donde pidió disculpas por usar términos como 'brujería' que no se entienden de igual manera en todos los contextos y que para el evento hecho en la capital de Antioquia, "no tuvo nada que ver con la maldad" y que, incluso, se vivió una feria popular, como calificaron al polémico Congreso de Brujería.

Escobar fue enfático en asegurar que lo que querían entregar con esta propuesta era que se hablara de las "brujas" como mujeres con conexión con la naturaleza, de su papel en la sociedad tradicional y de los rituales que se hacen en diferentes sociedades.



"La conversación que queríamos generar sobre confiar en la gente que cree distinto a nosotros, se volvió una conversación donde ambos extremos con creencias religiosas diferentes se insultaron y se maltrataron y nosotros lo que queremos es más amor, más conversación, más concordia", indicó el directivo.

En la carta de Comfama se lee que, durante la última semana, tuvieron diversos aprendizajes como, "cuando vayamos a hablar de un tema incómodo o controversial, debemos enmarcarlo adecuadamente y explicar con el mayor cuidado posible. Nos toca elegir muy bien las palabras, porque el lenguaje tiende puentes o abre abismos".

Por su parte, y teniendo en cuenta la controversia que se generó, David Escobar lamentó que el Congreso Brujería haya tocado una fibra tan sensible para Colombia en un momento que aseguró el gerente de Comfama, no ayudó la polarización existente en el país.

"Creo que tocamos una fibra sensible del país, al mismo tiempo un país donde tenemos un déficit de confianza grande, y al tocar esa fibra desatamos una discusión que no queríamos desatar, en un momento especialmente polarizado de nuestra democracia", añadió.

Finalmente, la carta de David Escobar manifestó que ahora van a procurar que en cada evento que realice la caja de compensación haya diálogos con diferentes miradas para que la comunidad tengan varias visiones de lo que se hará, esto sin dejar a un lado las sabidurías populares y tradicionales que insistió hacen parte de la reflexión de los colombianos.