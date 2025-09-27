Con monitoreo satelital han identificado 200 irregularidades urbanísticas en Medellín

La Alcaldía de Medellín informó que luego de estar en etapa piloto se implementará en operación en firme el sistema de monitoreo satelital para poder detectar construcciones ilegales y movimientos de tierra.

Según las autoridades, en menos de dos meses la herramienta ha arrojado 189 alertas por posibles irregularidades urbanísticas.

La información que ha entregado la Secretaría de Gestión y Control Territorial explica que los análisis permitieron identificar y realizar las remociones de tres casos de ocupación ilegal en los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, y en el barrio La Libertad. Además, la Alcaldía destacó que se inició el seguimiento a 154 posibles infracciones urbanísticas.

Carlos Trujillo, subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, aseguró que con el apoyo de la plataforma Planet se detectan cambios sobre 65 puntos críticos, mismos a los que se le hace seguimiento y vigilancia.



"Lo más relevante es que hoy contamos con información en tiempo real que muestra dónde se concentran las presiones sobre el territorio, como unas como Robledo con sesenta y seis casos, Popular con dieciocho y el corregimiento de Alta Vista con diecisiete, nos ofrecen una radiografía clara para priorizar los controles", dijo el funcionario.

Según destacaron desde la Administración Distrital, una vez se reporta una novedad urbanística un equipo de observación para comprobar la situación y activar las rutas de control. Asimismo, indicaron que con las imágenes satelitales les ha permitido tomar decisiones de manera inmediata.

Finalmente, la Alcaldía de Medellín aseguró que con las herramientas tecnológicas tiene la capacidad de priorizar los puntos de intervención en las zonas donde los riesgos por las irregularidades podrían eventualmente poner en peligro la vida de las personas.