Con puesto de mando unificado acompañarán marcha del Día de la Mujer en Medellín

Como en otras ciudades del país, en la capital de Antioquia se llevará a cabo una manifestación a la 1 de la tarde de este sábado, en conmemoración al Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, la cual recorrerá varios sectores.

El inicio será en el Cementerio de San Javier, en el barrio La América y llegará hasta la Plaza de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Dora Cecilia Saldarriaga, exconcejala de Medellín y vocera de la Veeduría Durga Abeduría Durga, la fecha implica que las mujeres se movilicen, pongan el cuerpo en las calles y denuncien, porque la crisis humanitaria por la violencia contra las mujeres no ha cesado.

"No sé por qué les incomoda nuestros cuerpos en las calles y no les incomoda los feminicidios, no les incomoda la violencia sexual, no les incomoda el acoso sexual, todo lo que pasó en Francia; la vergüenza tiene que pasar de bando y es decirle uno a las mujeres compañeras ustedes están gozando unos derechos que otras se lucharon entonces venga por las niñas, por las jóvenes de la ciudad, y a los compañeros que si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. O sea no hay por qué tener miedo", declaró.

Publicidad

Saldarriaga reiteró que es importante que la sociedad asuma que esta fecha no es una celebración para dar una rosa, sino que es un reconocimiento a que todavía falta reivindicar muchos derechos.

Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, señaló que habrá un acompañamiento integral a la manifestación y que los casos de vandalismo que se han registrado en otras jornadas de protesta no son el común denominador.

"Nosotros como Alcaldía de Medellín vamos a tener más de 100 personas en territorio, todas mujeres, acompañando la marcha y estaremos en el PMU velando por los derechos y la garantía de una marcha libre", dijo Molina.

De acuerdo con cifras del SISC, en promedio 48 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el Distrito de Medellín al día, mientras que para el caso de la violencia sexual se registraron en promedio 40 niñas y mujeres víctimas cada día del 2023.

Publicidad

Durante 2024, la línea 123 Mujeres recibió más de 19.000 incidentes de mujeres víctimas de violencia de género, con un crecimiento de aproximadamente un 20% respecto al año anterior.

Por parte de la oficialidad, la Secretaría de las Mujeres entregó los reconocimientos Débora Arango a mujeres líderes en el Concejo de Medellín este sábado, destacando su contribución a la transformación social.

Para esta jornada, el Distrito informó que activará un acompañamiento con un enfoque de género diferencial, para garantizar el derecho a la protesta pacífica y la movilización ciudadana. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) monitorean las manifestaciones, activando protocolos de mediación y prevención en caso de alteraciones del orden público.