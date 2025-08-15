Con toboganes, inflables gigantes y 40 shows, así arrancó el Festival Buen Comienzo en Medellín

Festival de Buen Comienzo arrancó desde este viernes en Medellín con 40 shows artísticos para los más pequeños del hogar. Del 15 al 18 de agosto, en Plaza Mayor, la diversión se vivirá con acceso libre y con más de 40 salas interactivas.

Con el cierre de la Feria de las Flores, Medellín da paso al Festival Buen Comienzo 2025, un evento inspirado en la imaginación de niñas y niños de la ciudad. El evento denominado Criaturas Fantásticas, nace de las ideas y sueños de los menores, quienes serán los protagonistas de esta celebración que se vivirá del 15 al 18 de agosto desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en Plaza Mayor.

La edición 15 del Festival Buen Comienzo estará llena de experiencias interactivas y educativas para niñas y niños desde los 0 hasta los 12 años, así como para mujeres gestantes y lactantes. La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, explicó que durante cuatro días los menores vivirán una experiencia única con shows musicales, baile y teatro.

“Este festival es un espacio donde las familias podrán disfrutar de una experiencia inolvidable. Contaremos con shows musicales, de baile y teatro, los cuatro días del festival, y tendremos actividades para que los participantes puedan disfrutar de un fin de semana maravilloso”, expresó la primera dama.

Habrá inflables gigantes, toboganes, un domo, burbujas y tirolesas. Las niñas y los niños podrán correr, saltar, explorar y también disfrutar de la variada oferta gastronómica para toda la familia.

También, habrá una tarima artística y cultural que ofrecerá presentaciones de baile, danza y teatro; conciertos didácticos; espectáculos circenses; títeres y ensambles musicales. Esta agenda estará a cargo de agrupaciones reconocidas como Cantoalegre, Canticuentos, Teatro Musical de Colombia y Casa Tomada, entre otras propuestas.

Para los interesados, la programación completa estará disponible en la página de la Alcaldía de Medellín.