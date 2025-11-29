Concierto de J Balvin podría dejar alrededor de 3,2 millones de dólares en gasto turístico

Medellín se prepara para uno de los eventos musicales más grandes del año: el concierto de J Balvin, que se realizará el 29 de noviembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot. El regreso del artista, después de varios años sin presentarse en su ciudad.

El impacto por el concierto Made in Medellín de J Balvin no se siente solo en la boletería. Los hoteles, aerolíneas, transporte, restaurantes y comercios ya empiezan a ver un aumento en la demanda, especialmente porque el show se realiza justo antes de la temporada decembrina, una fecha clave para el turismo en la ciudad.

Según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín los visitantes que llegarán por el concierto podrían dejar alrededor de 3,2 millones de dólares en gasto turístico. Esto incluye alojamiento, alimentación, transporte interno, compras y actividades de ocio.

En otras palabras, el concierto no solo será una fiesta para los fans: también activará buena parte del movimiento económico de la ciudad y ayudará a posicionar nuevamente a Medellín como un destino de grandes eventos y entretenimiento.