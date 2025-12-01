Cuatro personas asesinadas en distintos barrios de Medellín este domingo

En el último día de noviembre en Medellín se reportaron cuatro muertes violentas en diferentes zonas de la ciudad. Ya la capital antioqueña supera los 300 homicidios.



Sobre los homicidios

En Medellín, no sólo es preocupación por quemados por pólvora. Los asesinatos no dan tregua y se reportó recientemente una racha violenta en la capital antioqueña, donde fueron asesinadas cuatro personas en diferentes comunas.

Según el sistema de información de la Secretaría de Seguridad de Medellín, el primer caso ocurrió en el barrio Boston, comuna de La Candelaria, centro de la ciudad, donde fue asesinado Marco Guillermo Cerro Moreno, de 38 años, que murió dentro de una vivienda luego de ser atacado con arma cortopunzante.

En otro hecho violento murió un hombre de entre 25 y 30 años, que fue hallado en plena vía pública de la Terminal de Transporte de Castilla con varios impactos de arma de fuego.

Minutos más tarde, en el occidente de la ciudad, otro hombre sin identificar, de 35 a 40 años, fue encontrado asesinado con arma de fuego en el barrio Aures número 1 de Robledo.⁣



Finalmente, en zona rural de Medellín, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, fue atacado con arma de fuego Juan Felipe Rodríguez Caro, de 38 años, mientras se encontraba en un establecimiento comercial.

Preocupa que ya se superó la cifra de 300 homicidios este año, lo que representa un aumento del siete por ciento respecto a los 281 crímenes registrados en 2024, según la administración municipal.