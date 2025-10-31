Declaran emergencia hospitalaria en el Pablo Tobón Uribe por sobreocupación de urgencias

Vuelve y juega la situación crítica para los hospitales y clínicas más importantes de la ciudad, que experimentan altos niveles de ocupación en sus instalaciones, ante también la alta cantidad de pacientes que requieren de los servicios de urgencias.

Esta vez fue el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín el que alzó la mano y declaró este 29 de octubre el estado de emergencia hospitalaria, tras superar en más del 200 % la capacidad de atención en el área de urgencias de adultos. La institución informó que la alta demanda de servicios desbordó sus posibilidades operativas y llevó al colapso temporal de su sistema de atención.

Según el comunicado oficial, este centro asistencial privado decidió notificar a las autoridades competentes y gestionar el apoyo necesario para enfrentar esta situación, que afecta especialmente a pacientes que requieren atención inmediata.

Así las cosas, este importante hospital de la capital antioqueña solicitó a los usuarios de las diferentes EPS acudir a otros centros de salud pertenecientes a sus redes prestadoras, con el fin de evitar la congestión y garantizar una atención oportuna a los casos más críticos.



Mientras tanto, la institución aseguró que continuará monitoreando la situación para tomar decisiones pertinentes que permitan recuperar la normalidad en el servicio y proteger la salud y el bienestar de todos los pacientes.

Vale la pena recordar que a mediados del mes de octubre otro centro asistencial reportó altos niveles: el Hospital San Vicente Fundación, que también alertó sobre la alta ocupación de urgencias adultos e hizo las mismas recomendaciones para los usuarios.