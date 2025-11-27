Decretan pérdida de investidura de concejal de Itagüí, primo del senador Carlos Andrés Trujillo

El Tribunal de Antioquia decretó pérdida de investidura del concejal Daniel Esteban González Giraldo, primo del senador conservador Carlos Andrés Trujillo. La decisión fue adoptada tras analizar las actuaciones del cabildante en varias sesiones del Concejo de Itagüí.

Se conoció la decisión de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual esta concedió las pretensiones de dos solicitudes acumuladas que buscaban la pérdida de investidura del concejal de Itagüí, Daniel Esteban González Giraldo, electo para el periodo 2024-2027.

Las demandas, presentadas por Andrés Julián Rodas Vidal y Martha Lucía Betancur Pérez, afirmaron que el concejal incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses, al participar en la proposición, discusión y votación del reconocimiento “Itagüiseño de Oro” otorgado al senador Carlos Andrés Trujillo González, quien es su primo dentro del cuarto grado de consanguinidad.

Según los antecedentes analizados por esta instancia, González intervino en la sesión del 1 de agosto de 2025, donde se presentó la proposición de reconocimiento, y votó nuevamente el 3 de agosto del mismo año. Además, asistió al acto oficial de entrega de la condecoración el 14 de agosto.



Los demandantes señalaron que, pese a su parentesco con el homenajeado, el concejal no manifestó impedimento, contrario a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que obliga a los concejales a declararse impedidos cuando exista interés directo propio o de sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad. Otro antecedente relevante, aunque no es recogido en esta decisión, fue el pasado 18 de noviembre, cuando González fue elegido como presidente del Concejo para el 2026, momento en el que dio gracias a su primo Trujillo y la madre de este, Luz Mariela González.

“2600 almas hicieron posible que estuviese en este espacio y los primeros que dijeron mi apoyo fue mi familia, mi tía Mariela, la mamá del senador Trujillo. Y él a quien quiero, valoro, respeto y defiendo, espero nos vea y se sienta orgulloso de que esta familia va a seguir haciendo historia en la ciudad de Itagüí”, aseguró.

Según se puede leer en el documento de 47 páginas, el Tribunal concluyó que se configuró el elemento objetivo del conflicto de intereses, al existir una relación familiar acreditada y una participación activa del concejal en el trámite del reconocimiento. También determinó que se configuró el elemento subjetivo, al considerar que González actuó con culpa grave, pues pese a haber consultado a varios asesores jurídicos, incumplió su deber legal de someter a la corporación la evaluación de un eventual impedimento.

El fallo indica que esta decisión será comunicado al presidente del Concejo de Itagüí, Cristian David Osorio Agudelo, y al Consejo Nacional Electoral, para sus competencias, y que el concejal puede apelar la decisión para que sea revisada en segunda instancia.