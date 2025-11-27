En vivo
Decretan pérdida de investidura de concejal de Itagüí, primo del senador Carlos Andrés Trujillo

Decretan pérdida de investidura de concejal de Itagüí, primo del senador Carlos Andrés Trujillo

La decisión fue adoptada tras analizar las actuaciones de Daniel Esteban González Giraldo en varias sesiones del Concejo Municipal.

